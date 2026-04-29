Deutschland: Inflation steigt mit Iran-Krieg auf 2,9 Prozent im April

dpa-AFX · Uhr
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WIESBADEN (dpa-AFX) - Der Preisschock infolge des Iran-Kriegs hat die Inflationsrate in Deutschland im April weiter nach oben getrieben. Die Verbraucherpreise lagen um 2,9 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats - nach 2,7 Prozent im März, wie das Statistische Bundesamt auf Basis vorläufiger Zahlen mitteilte./ben/als/DP/jsl

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