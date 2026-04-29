Digitaler Check-in soll Deutschland im Luftverkehr stärken - weniger Wartezeit

Berlin, 29. ⁠Apr (Reuters) - Die Bundesregierung will das Abfertigen an deutschen Flughäfen mit einem digitalen Check-in beschleunigen und Wartezeiten verkürzen. Das Kabinett beschloss am Mittwoch einen Gesetzentwurf, der die rechtlichen Voraussetzungen für eine durchgängig digitale Reisekette schaffen soll. Airlines soll damit ermöglicht werden, Daten ‌aus den Chips von Reisepässen und Personalausweisen auszulesen und für die Abfertigung zu nutzen, wie das Bundesverkehrsministerium mitteilte. "Wir machen den Check-in-Prozess am Flughafen effizienter, reduzieren ⁠Wartezeiten spürbar ⁠und ermöglichen eine durchgängig digitale und sichere Abfertigung – auf freiwilliger Basis", erklärte Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU).

Reisende und Wirtschaft sollen davon gleichermaßen profitieren. Der Minister rechnet mit rund 1,1 Millionen Stunden weniger Wartezeit und einer finanziellen Entlastung von etwa 63 Millionen Euro pro Jahr. Das Vorhaben gehört zu den Plänen der Regierung zum ‌Bürokratieabbau. Bislang laufen die Prozesse vom Check-in bis ‌zum Einsteigen ins Flugzeug weitgehend manuell per Sichtkontrolle. Künftig sollen moderne Softwaresysteme mit biometrischen Mustern zum Einsatz kommen. Die Teilnahme am neuen Verfahren bleibt für Passagiere jedoch freiwillig, ⁠eine klassische Abfertigung soll weiter möglich sein.

Der Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL) sprach von ‌einem längst überfälligen Beschluss. Deutschland bremse sich ⁠mit analogen Prozessen selbst aus, während andere internationale Drehkreuze bereits weiter seien. "Wir brauchen jetzt schnell Rechtssicherheit für digitale und biometrische Verfahren, damit das Reisen einfacher, sicherer und effizienter wird und der Luftverkehrsstandort Deutschland im internationalen ‌Wettbewerb nicht weiter zurückfällt", erklärte BDL-Hauptgeschäftsführer ⁠Joachim Lang.

Fluggäste checken künftig bereits vor der ⁠Fahrt zum Flughafen online ein und hinterlegen ihre Reisedaten. Am Airport scannen sie dann nicht mehr mehrfach Reisepass und Bordkarte, sondern werden etwa per Gesichtserkennung an der Gepäckabgabe, an der Sicherheitskontrolle und beim Boarding automatisch erkannt. Das System gleicht dabei ab, ob die eingecheckte und die reiseberechtigte Person identisch sind. "Reisen wird damit schneller und bequemer, Warteschlangen werden kürzer und die Sicherheit wird gesteigert", erläuterte der BDL. Denn Identitäten würden zuverlässiger geprüft und Manipulationen mit ⁠gefälschten Dokumenten erschwert.

(Bericht von Klaus Lauer; redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)