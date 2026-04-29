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Dividendenkalender heute, 29.04.2026

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Dividenden-Aristokraten

Die Dividendentermine folgender Unternehmen sind heute, am 29. April 2026, wichtig. Alle Daten kompakt in einer Übersicht.

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Quelle: Number1411/Shutterstock.com

Die beliebtesten Aktien, bei denen Dividenden anstehen

UnternehmenFinanzbericht
2020 BulkersSonder ex-Dividenden Datum
Armour Residential REITEndgültiges Dividenden Datum
ASSA ABLOY BEndgültiges ex-Dividenden Datum
Atlas Copco AEndgültiges ex-Dividenden Datum
BAWAG GroupSonder-Dividenden Datum
BayerEndgültiges Dividenden Datum
BOLIDENEndgültiges ex-Dividenden Datum
CONSTELLATION BRANDSVierteljährliches ex-Dividenden Datum
GRENKEEndgültiges Dividenden Datum
InditexEndgültiges ex-Dividenden Datum
L'OrealEndgültiges ex-Dividenden Datum
MerckEndgültiges Dividenden Datum
SandvikEndgültiges ex-Dividenden Datum
West Pharmaceutical ServicesVierteljährliches ex-Dividenden Datum
Österreichische PostEndgültiges Dividenden Datum

Alle Dividendentermine findest du in unserem Finanzkalender.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Bayer
Merck
L'Oreal
GRENKE
BAWAG Group
Österreichische Post
Armour Residential REIT
ASSA ABLOY B
West Pharmaceutical Services
Atlas Copco A
CONSTELLATION BRANDS
Inditex
BOLIDEN
Sandvik
2020 Bulkers

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