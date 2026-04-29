dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 29.04.2026 - 15.15 Uhr

ROUNDUP 2: Adidas wächst stärker als erwartet - Ausblick bestätigt

HERZOGENAURACH - Der Sportartikelhersteller Adidas hat im ersten Quartal dem Gegenwind durch Zölle und dem starken Euro getrotzt und besser abgeschnitten als erwartet. Der Nike-Konkurrent legte bei Umsatz und Gewinn deutlich zu und bestätigte seine Prognose. Der Krieg im Nahen Osten hat aktuell noch wenig direkte Auswirkungen auf das Geschäft - die hohen Ölpreise und die wieder aufkommenden Inflationssorgen lassen die Verbraucher speziell in Europa jedoch etwas zurückhaltender agieren. Die Aktie legte am Vormittag deutlich zu.

ROUNDUP: Aufzughersteller Kone übernimmt TK Elevator - Thyssenkrupp Profiteur

ESPOO/DÜSSELDORF - Der finnische Aufzughersteller Kone übernimmt den Aufzughersteller TK Elevator von einem Konsortium um die Finanzinvestoren Cinven und Advent. Die Transaktion bewertet die ehemalige Aufzugsparte von Thyssenkrupp mit 29,4 Milliarden Euro inklusive Schulden, wie die Parteien am Mittwoch mitteilten. Die Übernahme soll in bar und neuen Kone-Aktien erfolgen, hieß es. Mit einem Abschluss wird frühestens im zweiten Quartal 2027 gerechnet. Die zuständigen Behörden müssen dem Deal noch zustimmen.

ROUNDUP: Deutsche Bank überrascht mit Gewinnsprung - Aktie sackt ab

FRANKFURT - Die Deutsche Bank ist mit einem überraschenden Gewinnsprung ins Jahr 2026 gestartet. Vorstandschef Christian Sewing sieht das Institut damit auf gutem Weg zu weiter steigenden Renditen, die er sich für die Zeit bis 2028 gesetzt hat. Der Krieg am Persischen Golf und seine wirtschaftlichen Folgen bereiten dem Manager offenbar wenig Angst, was das Geschäft der Bank betrifft. Die Risikovorsorge für mögliche Kreditausfälle soll im laufenden Jahr sogar etwas sinken, wie der Dax-Konzern am Mittwoch in Frankfurt mitteilte. Am Finanzmarkt wurden die Neuigkeiten jedoch mit Kursverlusten quittiert.

ROUNDUP 2: Mercedes-Benz startet besser als befürchtet - Aktie im Plus

STUTTGART - Der Autobauer Mercedes-Benz hat trotz der deutlichen Schwäche in China den Gewinnrückgang im ersten Quartal überraschend gering gehalten. Umsatz und Ergebnis gingen im Zuge des gesunkenen Absatzes zurück, auch die Profitabilität litt weiter unter einem harten Wettbewerb mit sinkenden Verkaufspreisen, US-Zöllen und Wechselkursbelastungen.

ROUNDUP: T-Mobile US gewinnt mehr neue Kunden als erwartet - Aktie steigt

BELLEVUE - Der US-Telekommunikationskonzern T-Mobile US hat im ersten Quartal mehr neue Kunden hinzugewonnen als erwartet. Zu Jahresbeginn ist die Zahl der Vertragskundenkonten im Jahresvergleich um sechs Prozent auf 217.000 gestiegen, wie der zur Deutschen Telekom gehörende US-Mobilfunkkonzern am Dienstagabend nach US-Börsenschluss in Bellevue mitteilte.

ROUNDUP: UBS steigert Gewinn abermals deutlich stärker als erwartet - Kursplus

ZÜRICH - Die Schweizer Großbank UBS hat im ersten Quartal erneut deutlich mehr verdient als erwartet. Und mit der Integration der Credit Suisse (CS) sieht sie sich im Endspurt. Weiterhin will die UBS ihre Aktienrückkäufe trotz der anstehenden Verschärfung der Kapitalvorschriften durch den Schweizer Bundesrat fortsetzen. An der Börse kam der Schwung an Nachrichten sehr gut an.

ROUNDUP: VW-Lkw-Tochter Traton weniger belastet als gedacht - Aufträge ziehen an

MÜNCHEN - Die VW-Nutzfahrzeugtochter Traton hat im ersten Quartal im Tagesgeschäft besser abgeschnitten als erwartet. Das um Sondereffekte bereinigte operative Ergebnis sank zwar um rund zehn Prozent auf 582 Millionen Euro, wie das MDax-Unternehmen am Mittwoch in München mitteilte. Analysten hatten aber einen deutlicheren Dämpfer befürchtet. Zollkosten in den USA federte Traton mit geringeren Fixkosten ab. Die Aktie legte zu.

ROUNDUP 2: Fuchs startet besser als erwartet ins Jahr - Aktie legt deutlich zu

MANNHEIM - Der Schmierstoffhersteller Fuchs ist mit zum Teil deutlichen Zuwächsen in das Jahr gestartet. "Zu dieser positiven Entwicklung trugen neben dem Geschäftsausbau und einem disziplinierten Kostenmanagement insbesondere eine zusätzliche Nachfrage im März sowie die erfolgreiche Veräußerung eines Grundstücks in Australien bei", sagte Konzernchef Stefan Fuchs laut einer Mitteilung am Mittwoch. Während das Unternehmen wegen der Inflation das Umsatzziel für das laufende Jahr anhob, senkte es die Prognose für den freien Barmittelzufluss vor Zukäufen aufgrund stark gestiegener Rohstoffkosten und Verkaufspreise.

ROUNDUP: Hypoport legt im ersten Quartal zu - Aktie trotz Gewinnen 2026 schwach

BERLIN - Der Finanzdienstleister Hypoport hat im ersten Quartal in allen Bereichen zugelegt. Der Rohertrag sei im Jahresvergleich insgesamt um rund 7,6 Prozent auf 71 Millionen Euro gewachsen, teilte das im SDax gelistete Unternehmen am Dienstagabend nach Börsenschluss in Berlin mit. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) habe sich mit 12,1 Millionen Euro noch deutlich stärker verbessert. Ein Jahr zuvor wurden operativ 8,6 Millionen erwirtschaftet. Die positive Entwicklung sei von allen drei operativen Segmenten getragen worden, hieß es weiter.

ROUNDUP/Nach schwierigem Jahresauftakt: Forvia Hella rechnet mit Verbesserungen

LIPPSTADT - Der Autozulieferer Forvia Hella sieht sich trotz eines durchwachsenen Jahresstarts auf dem Weg zu seinen Jahreszielen und bestätigt die Prognosen. Im ersten Quartal hatten ein schwächelndes Branchenumfeld und ein schwieriges Beleuchtungsgeschäft dem Unternehmen einen Rückgang des operativen Gewinns eingebrockt. Die Aktie legte am Mittwoch dennoch um fast zwei Prozent zu. Im laufenden Jahr steht allerdings noch ein Kursminus von rund 15 Prozent zu Buche.

ROUNDUP: Verkauf des Polen-Geschäfts beschert Santander Gewinnsprung - Kursplus

MADRID - Die spanische Großbank Santander hat im ersten Quartal mehr verdient als erwartet. Der Gewinn in den ersten drei Monaten sprang im Vergleich zum Vorjahr um 60 Prozent auf knapp 5,5 Milliarden Euro, wie Spaniens größtes Kreditinstitut am Mittwoch in Madrid mitteilte. Analysten hatten rund 500 Millionen Euro weniger erwartet. Vom Gewinn stammten 1,9 Milliarden Euro aus dem 7 Milliarden Euro schweren Verkauf des Polen-Geschäfts an die österreichische Erste Group .

ROUNDUP: Wacker Chemie sieht in kommenden Monaten keine Nachfrage-Trendwende

MÜNCHEN - Wacker Chemie rechnet auch in den kommenden Monaten mit einer schwachen Nachfrage. Mit Blick auf den weiteren Jahresverlauf sei bislang keine Trendwende abzusehen, sagte Chef Christian Hartel am Mittwoch laut Mitteilung in München. "Die Nachfrage in vielen unserer Abnehmerbranchen ist weiterhin schwach. Dazu kommen die Effekte aus dem Konflikt im Nahen Osten. Die Verwerfungen auf den Energie- und Rohstoffmärkten haben zu deutlich erhöhten Kosten für Energie, Rohstoffe und Logistik geführt". Wacker Chemie hatte bereits Mitte April vorläufige Zahlen vorgelegt. Diese wurden nun bestätigt, ebenso wie die Jahresziele. Anleger reagierten zufrieden.

ROUNDUP: Hohe Kunden-Lagerbestände belasten Siltronic trotz KI-Boom immer noch

MÜNCHEN - Eine weiter träge Nachfrage abseits von Computerchips für KI-Anwendungen macht Siltronic nach wie vor zu schaffen. Einem verstärkten Wachstum in den KI-getriebenen Endmärkten stünden Kapazitätsengpässe der Kunden im Bereich Speicherchips sowie anhaltend hohe Lagerbestände auf der Kundenseiten in einigen Marktbereichen gegenüber, erklärte Unternehmenschef Michael Heckmeier am Mittwoch im Zuge der Veröffentlichung der Geschäftszahlen des ersten Quartals. Für die vor allem seit Anfang April dank guter Geschäftsausblicke von Chipherstellern stark erholten Aktien ging es am Mittwoch nach einem schwachen Start doch noch nach oben.

ROUNDUP: Symrise setzt nach trägem Jahresstart weiter auf bessere Dynamik

HOLZMINDEN - Der Duftstoff- und Aromenhersteller Symrise sieht sich nach Umsatzeinbußen zum Jahresstart auf Kurs zu seinen Zielen für 2026. Dabei lief es im ersten Quartal besser als noch Anfang März in Aussicht gestellt. Zudem seien die Folgen des Iran-Krieges handhabbar, hieß es vom Unternehmen am Mittwoch im Zuge der Veröffentlichung der Resultate des ersten Quartals. Unsicherheiten bezüglich der Fracht- und Logistikkosten sollen durch Preiserhöhungen aufgefangen werden. An der Börse kam das gut an.

ROUNDUP: Airbus sieht sich trotz schwachem Jahresstart auf Kurs - Aktie legt zu

TOULOUSE/AMSTERDAM - Verzögerte Triebswerkslieferungen des Herstellers Pratt & Whitney haben dem weltgrößten Flugzeugbauer Airbus einen schwachen Start ins Jahr eingebrockt. Mit 114 Passagierjets lieferte der Hersteller im ersten Quartal so wenige Maschinen aus wie seit 2009 nicht mehr. Damit fiel er sogar hinter seinen Rivalen Boeing aus den USA zurück, der seit Jahren in einer schweren Krise steckt. Dennoch will Airbus-Chef Guillaume Faury 2026 so viele Flugzeuge ausliefern wie nie zuvor und registriert trotz des Iran-Kriegs bisher keine Abbestellungen. An der Börse kamen die Neuigkeiten vom Dienstagabend am Mittwoch gut an.

ROUNDUP: Scout24 steigert Gewinn zu Jahresbeginn - Aktie legt zu

MÜNCHEN/BERLIN - Der Internetportal-Betreiber Scout24 hat im ersten Quartal dank einer hohen Kundennachfrage Umsatz und Gewinn deutlich gesteigert. Finanzchef Martin Mildner sieht das Unternehmen "weiterhin auf Kurs", die gesteckten Ziele für 2026 zu erreichen. Die Jahresprognose bestätigte der Konzern entsprechend. Zudem wurde das laufende Aktienrückkaufprogramm für 2026 ausgeweitet. Bei den Anlegern kamen die Neuigkeiten gut an.

ROUNDUP: Iran-Krieg erwischt DWS - Aktie gibt nach

FRANKFURT - Der Krieg am Persischen Golf hat der Deutsche-Bank-Fondstochter DWS im ersten Quartal einen herben Knick eingebrockt. Nachdem Kunden im Januar und Februar noch eifrig Geld in die DWS-Fonds geschoben hatten, zogen sie im März verstärkt Mittel ab, wie das Unternehmen am Mittwoch in Frankfurt mitteilte. Dennoch startete DWS dank ungewöhnlich hoher Erträge mit überraschend viel Gewinn ins Jahr. Dabei konnte das Unternehmen seine Kosten weiter senken. Vorstandschef Stefan Hoops sieht DWS auf Kurs zu seinen Zielen. Für die DWS-Aktie ging es jedoch abwärts.

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ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

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