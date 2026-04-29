EQS-Adhoc: VINCORION SE steigert Umsatz im ersten Quartal 2026 gegenüber Vorjahreszeitraum deutlich; Jahresprognose bestätigt

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EQS-Ad-hoc: VINCORION SE / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Quartal
VINCORION SE steigert Umsatz im ersten Quartal 2026 gegenüber Vorjahreszeitraum deutlich; Jahresprognose bestätigt

29.04.2026 / 17:08 CET/CEST
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Auf Basis vorläufiger Zahlen zum 31. März 2026 erzielte die VINCORION SE („VINCORION") einen Konzernumsatz von 69,0 Mio. € im ersten Quartal 2026, was einem Anstieg von 40,1 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum (49,3 Mio. €) entspricht.

Diese positive Entwicklung im Vergleich zum Vorjahresquartal ist in erster Linie auf eine gleichmäßigere Verteilung der Umsätze im Jahresverlauf sowie Ramp-Up Maßnahmen zurückzuführen.

Der Vorstand bestätigt die Jahresprognose für das Geschäftsjahr 2026 mit einem Konzernumsatz zwischen 280 Mio. € und 320 Mio. € sowie einer bereinigten EBIT-Marge (wie auf der Unternehmenswebsite definiert) zwischen 18 % und 19 %.

VINCORION wird seine Ergebnisse für das erste Quartal am 7. Mai 2026 veröffentlichen.

Kontakt:

VINCORION SE

Feldstrasse 155

22880 Wedel, Germany

Anneke Hoijtink (IR)

ir@vincorion.com

Frederike Gasa (PR)

media@vincorion.com

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Sprache:Deutsch
Unternehmen:VINCORION SE
Feldstraße 155
22880 Wedel
Deutschland
Telefon:+49 4103 60-0
E-Mail:ir@vincorion.com
Internet:https://vincorion.com
ISIN:DE000VNC0014
WKN:VNC001
Börsen:Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard)
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