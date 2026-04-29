EQS-AFR: 21Shares AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: 21Shares AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

21Shares AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



29.04.2026 / 19:57 CET/CEST

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Hiermit gibt die 21Shares AG bekannt, dass folgende Finanzberichte für das Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 31.12.2025

Ort:

https://21shares.com/ir/financials

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Sprache: Deutsch Unternehmen: 21Shares AG Pelikanstrasse 37 8001 Zurich Schweiz Internet: www.21shares.com

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