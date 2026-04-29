EQS-AFR: BayWa AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: BayWa AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
BayWa AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

29.04.2026 / 08:43 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die BayWa AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 30.10.2026

Ort:

https://www.baywa.com/investor-relations/veroeffentlichungen/veroeffentlichungen

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 30.10.2026

Ort:

https://www.baywa.com/investor-relations/veroeffentlichungen/veroeffentlichungen

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 30.10.2026

Ort:

https://www.baywa.com/en/investor-relations/publications/publications

29.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:BayWa AG
Arabellastraße 4
81925 München
Deutschland
Internet:www.baywa.com
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