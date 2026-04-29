EQS-AFR: BayWa AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: BayWa AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
BayWa AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
29.04.2026 / 08:43 CET/CEST
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Hiermit gibt die BayWa AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 30.10.2026
Ort:
https://www.baywa.com/investor-relations/veroeffentlichungen/veroeffentlichungen
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 30.10.2026
Ort:
https://www.baywa.com/investor-relations/veroeffentlichungen/veroeffentlichungen
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 30.10.2026
Ort:
https://www.baywa.com/en/investor-relations/publications/publications
29.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|BayWa AG
|Arabellastraße 4
|81925 München
|Deutschland
|Internet:
|www.baywa.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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