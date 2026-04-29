EQS-AFR: creditshelf Aktiengesellschaft: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: creditshelf Aktiengesellschaft / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
creditshelf Aktiengesellschaft: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
29.04.2026 / 20:15 CET/CEST
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Hiermit gibt die creditshelf Aktiengesellschaft bekannt, dass folgende Finanzberichte für das Geschäftsjahr 2024 veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 30.06.2026
Ort:
https://creditshelf-ag.de/finanzberichte/
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|creditshelf Aktiengesellschaft
|Hausener Weg 29
|60489 Frankfurt am Main
|Deutschland
|Internet:
|https://creditshelf-ag.de/
|Ende der Mitteilung
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