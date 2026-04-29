EQS-AFR: Flughafen Wien AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

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Flughafen Wien AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

29.04.2026 / 11:45 CET/CEST
Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Jahresfinanzberichtes gem. § 124 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Flughafen Wien AG bekannt, dass der Jahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht gem. § 124 BörseG (ESEF)

Sprache: Deutsch

Ort:

https://viennaairport.com/unternehmen/investor_relations/publikationen_und_berichte

Sprache: Englisch

Ort:

https://viennaairport.com/unternehmen/investor_relations/publikationen_und_berichte

29.04.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Flughafen Wien AG
Postfach 1
1300 Wien-Flughafen
Österreich
Internet:http://www.viennaairport.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

2317842 29.04.2026 CET/CEST

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