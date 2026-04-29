EQS-AFR: Frauenthal Holding AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

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Frauenthal Holding AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

29.04.2026 / 17:09 CET/CEST
Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Jahresfinanzberichtes gem. § 124 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Frauenthal Holding AG bekannt, dass der Jahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht gem. § 124 BörseG (ESEF)

Sprache: Deutsch

Ort:

https://www.frauenthal.at/de/berichte.html

29.04.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Frauenthal Holding AG
Rooseveltplatz 10
1090 Wien
Österreich
Internet:frauenthal.at
Ende der MitteilungEQS News-Service

2318230 29.04.2026 CET/CEST

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