EQS-AFR: Hypo Vorarlberg Bank AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

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Hypo Vorarlberg Bank AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

29.04.2026 / 15:24 CET/CEST
Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Jahresfinanzberichtes gem. § 124 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Hypo Vorarlberg Bank AG bekannt, dass der Jahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht gem. § 124 BörseG (ESEF)

Sprache: Deutsch

Ort:

https://www.hypovbg.at/permlink/investor-relations/jahresfinanzbericht-2025

29.04.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Hypo Vorarlberg Bank AG
Hypo-Passage 1
6901 Bregenz
Österreich
Internet:www.hypovbg.at
Ende der MitteilungEQS News-Service

2318106 29.04.2026 CET/CEST

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