EQS-AFR: KELAG - Kärntner Elektrizitäts Aktiengesellschaft: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

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EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: KELAG - Kärntner Elektrizitäts Aktiengesellschaft / Veröffentlichung von Finanzberichten
KELAG - Kärntner Elektrizitäts Aktiengesellschaft: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

29.04.2026 / 11:40 CET/CEST
Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Jahresfinanzberichtes gem. § 124 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die KELAG - Kärntner Elektrizitäts Aktiengesellschaft bekannt, dass der Jahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht gem. § 124 BörseG (ESEF)

Sprache: Deutsch

Ort:

https://www.kelag.at/media/pdf/publikationen/JFB/ESEF/Jahresfinanzbericht_2025.zip

29.04.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:KELAG - Kärntner Elektrizitäts Aktiengesellschaft
Arnulfplatz 2
9020 Klagenfurt
Österreich
Internet:www.kelag.at
Ende der MitteilungEQS News-Service

2317858 29.04.2026 CET/CEST

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