EQS-AFR: Telekom Finanzmanagement GmbH: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes
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Telekom Finanzmanagement GmbH: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes
29.04.2026 / 08:39 CET/CEST
Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Jahresfinanzberichtes gem. § 124 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Hiermit gibt die Telekom Finanzmanagement GmbH bekannt, dass der Jahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht gem. § 124 BörseG (ESEF)
Sprache: Deutsch
Ort:
https://my.oekb.at/kapitalmarkt-services/kms-output/oamn/iic/list
29.04.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Telekom Finanzmanagement GmbH
|Lassallestraße 9
|1020 Wien
|Österreich
josef.flandorfer@A1.group +43 50 664 39033 jonas.bub@A1.group +43 50 664 25083
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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