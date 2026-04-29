EQS-AFR: Telekom Finanzmanagement GmbH: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

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Telekom Finanzmanagement GmbH: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes



29.04.2026 / 08:39 CET/CEST

Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Jahresfinanzberichtes gem. § 124 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

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Hiermit gibt die Telekom Finanzmanagement GmbH bekannt, dass der Jahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht gem. § 124 BörseG (ESEF)

Sprache: Deutsch

Ort:

https://my.oekb.at/kapitalmarkt-services/kms-output/oamn/iic/list

29.04.2026 CET/CEST

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: Telekom Finanzmanagement GmbH Lassallestraße 9 1020 Wien Österreich

josef.flandorfer@A1.group +43 50 664 39033 jonas.bub@A1.group +43 50 664 25083

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