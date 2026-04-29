EQS-CMS: electrovac AG: Veröffentlichung des Herkunftsstaates gemäß § 5 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: electrovac AG / Herkunftsstaat
electrovac AG: Veröffentlichung des Herkunftsstaates gemäß § 5 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
29.04.2026 / 12:34 CET/CEST
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Die electrovac AG gibt gem. § 5 WpHG bekannt, dass Deutschland der Herkunftsstaat ist.
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