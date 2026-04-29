EQS-DD: Meta Wolf AG: CRAR Hermione GmbH, Erwerb von Aktien durch Ausübung von Bezugsrechten

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
29.04.2026 / 17:15 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
a) Name
|Name und Rechtsform:
|CRAR Hermione GmbH
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Person steht in enger Beziehung zu:
|Titel:
|Dr.
|Vorname:
|Matthias
|Nachname(n):
|Rumpelhardt
|Position:
|Aufsichtsrat
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Meta Wolf AG
b) LEI
|391200XVGFRTWOC6XX47
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE000A254203
b) Art des Geschäfts
|Erwerb von Aktien durch Ausübung von Bezugsrechten
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|2,75 EUR
|24.015,75 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|2,75 EUR
|24.015,75 EUR
e) Datum des Geschäfts
|24.04.2026; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
29.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Meta Wolf AG
|Bahnhofstraße 15
|99448 Kranichfeld
|Deutschland
|Internet:
|https://metawolf.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
104558 29.04.2026 CET/CEST
Das könnte dich auch interessieren
EQS-DD: Meta Wolf AG: Yvonne Wolf, Erwerb von Aktien durch Ausübung von Bezugsrechtenheute, 15:15 Uhr · EQS Group
EQS-DD: Meta Wolf AG: Dacapo 2 GmbH, Erwerb von Aktien durch Ausübung von Bezugsrechtenheute, 15:15 Uhr · EQS Group
EQS-DD: Meta Wolf AG: LCIHR Unicorn GmbH, Erwerb von Aktien durch Ausübung von Bezugsrechtenheute, 15:15 Uhr · EQS Group
Premium-Beiträge
Chartzeit EilmeldungGrönlands „weißes Gold“: Vergessene Lagerstätte als West-Trumpf bei Seltenen Erdenheute, 15:28 Uhr · onvista
Analyse von Musks WeltraumfirmaRekord-Börsengang von SpaceX: So schätzen wir den IPO einheute, 12:30 Uhr · onvista
Tech-Investor Philipp Klöckner„Der SpaceX-Börsengang ist Musks Versuch, xAI zu retten“heute, 12:30 Uhr · onvista