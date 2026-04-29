EQS-DD: ProSiebenSat.1 Media SE: Dr. Katrin Burkhardt, Verkauf

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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

29.04.2026 / 15:24 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:Dr.
Vorname:Katrin
Nachname(n):Burkhardt

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

ProSiebenSat.1 Media SE

b) LEI

529900NY0WWQUKOMWQ37 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE000PSM7770

b) Art des Geschäfts

Verkauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
4,12 EUR56.856,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
4,12 EUR56.856,00 EUR

e) Datum des Geschäfts

28.04.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name:Société Générale
MIC:XSGA

29.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:ProSiebenSat.1 Media SE
Medienallee 7
85774 Unterföhring
Deutschland
Internet:www.prosiebensat1.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

104570 29.04.2026 CET/CEST

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