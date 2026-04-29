EQS-DD: Verbund AG: Achim Kaspar, Kauf
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
29.04.2026 / 14:46 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Achim
|Nachname(n):
|Kaspar
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|VERBUND AG
b) LEI
|5299006UDSEJCTTEJS30
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|AT0000746409
b) Art des Geschäfts
|Kauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|63,098156 EUR
|1.346 Stück
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|63,098156 EUR
|1.346 Stück
e) Datum des Geschäfts
|28.04.2026; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|WIENER BOERSE AG
|MIC:
|WBAH
29.04.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|VERBUND AG
|Am Hof 6A
|1010 Wien
|Österreich
|Internet:
|www.verbund.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
104566 29.04.2026 CET/CEST
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