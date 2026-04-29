EQS-DD: Verbund AG: Peter Kollmann, Kauf

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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

29.04.2026 / 14:38 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Peter
Nachname(n):Kollmann

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

VERBUND AG

b) LEI

5299006UDSEJCTTEJS30 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:AT0000746409

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
63,098156 EUR1.204 Stück

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
63,098156 EUR1.204 Stück

e) Datum des Geschäfts

28.04.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name:WIENER BOERSE AG
MIC:WBAH

29.04.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:VERBUND AG
Am Hof 6A
1010 Wien
Österreich
Internet:www.verbund.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

104564 29.04.2026 CET/CEST

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