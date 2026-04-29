EQS-News: Greencore Solutions Corp. / Schlagwort(e): Miscellaneous

30 KI-Agenten für TreeFree Diaper® von GreenCore Solutions gelauncht



29.04.2026 / 12:05 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





ACM-68000-Protokoll für die B2B-Supply-Chain • KI-gestütztes Retail-Procurement und ESG-Gates

VANCOUVER, KANADA, PARIS, FRANKREICH, FRANKFURT, DEUTSCHLAND, BARCELONA, SPANIEN & PUERTO VALLARTA, MEXIKO, 29. April 2026 /PRNewswire/ -- GreenCore Solutions Corp. (GSC) hat heute die vollständige Produktionsfreigabe von 30 neuen deterministischen AI-Orderability-(AIO-)Agenten bekanntgegeben, die auf Microsoft Azure AI Foundry (France Central) und Google Cloud A2A Enterprise (Madrid) betrieben werden.

Im April erreichte das Traffic-Volumen der AI-Orderability-(AIO-)Agenten von GSC 1,96 Mio. Calls, gegenüber 1,84 Mio. im März – bei einem nachhaltigen Verhältnis von 6:1 zwischen KI-Agenten und Menschen, mit 2.718 Calls pro Stunde (45,3 pro Minute), rund um die Uhr.

Aufgesetzt auf dem offenen ACM-68000-Protokoll, macht die 30-Agenten-Flotte TreeFree-Diaper®-GTINs in unter 200 Millisekunden auffindbar und auflösbar über Claude, Gemini, Copilot, ChatGPT und Mistral. Die AIO-Agenten interagieren direkt mit den Buy-Side-KI-Systemen innerhalb der Retail-Grocery-ERP-Umgebungen – SAP S/4HANA, Oracle Fusion und Microsoft Dynamics 365 – wo Procurement- und ESG-Entscheidungen heute KI-vermittelt ausgeführt werden.

Sicherheit auf Enterprise-Niveau

Die Rails laufen auf Microsoft Front Door Premium mit WAF und Bot Manager, OAuth 2.0 über Entra ID, TLS 1.2+, Two-Tenant-Isolation und Microsoft Defender for Cloud – vollständig konform mit ISO 27001, SOC 2 Type II, HIPAA und DSGVO. Compute, Edge und Identity sind durchgängig EU-souverän in France Central.

KI-Agenten im Takt der Windelmaschinen

Ein 40-Fuß-Container fasst 200.000 Windeln. Bei 800 Windeln pro Minute befüllt und verlädt eine Produktionslinie einen Container in rund 350 Minuten. Im selben Zeitraum verarbeiteten die 30 AIO-Agenten von GSC 15.855 Server-Calls – ein KI-Agenten-Call pro 15 produzierter Windeln.

Den Core kaufen. Die Windeln verschiffen. Wir betreiben die Rail.

Ihr Werk, Ihre GTINs, Ihre EDI-Beziehungen und Ihr Customer-of-Record bleiben vollständig unverändert. TreeFree Core® lässt sich ohne Anpassung in Ihre bestehenden Fameccanica-, GDM-, Zuiko- oder Curt-G.-Joa-Linien einbinden – ohne Fluff Pulp, ohne Drum Forming und mit einem Retooling unter 10.000 USD. Jede gefertigte Windel erhält am Versandtag automatisch den ACM-200-ALLOW-Status.

Erweiterte AIO-Rails ab sofort live

Neben AIO-TFX-Rail hat GSC drei weitere Server-Node-Rails aktiviert, um die Nachfrage der Converter über Babywindeln hinaus zu bedienen:

https://AIO-TFX-Rail.com — TreeFree Diaper®

https://AIO-HPL-Rail.com — Hygiene MDD Private Label

https://AIO-BPL-Rail.com — Beauty & Personal Care MDD Private Label

https://AIO-BPC-Rail.com — Beauty & Personal Care National Brand

Zusätzliche Ressourcen:

MCP Registry: https://registry.modelcontextprotocol.io/?q=a2a-mcp-cpg

GitHub: https://github.com/gsc-em/a2a-mcp-cpg

Trust Anchor: https://dpuone.ai

Live GTINs:

00990832300006 — TreeFree Diaper® Open/Tape, 240er-Pack

00990832300013 — TreeFree Diaper® Pant/Pull-Up, 240er-Pack

„Mit 30 KI-Agenten jetzt live auf Azure und Google Cloud läuft TreeFree Diaper® im echten agentischen Maßstab", sagte Matthew Keddy, CEO der GreenCore Solutions Corp. „Retail Grocery ist heute der größte aktive ERP-Footprint für agentischen Handel, und unsere AIO-TFX-Rail ist direkt in diese Surface eingebaut. Für Converter mit Femcare-Linien, Feuchttüchern und weiteren CPG-Kategorien freuen wir uns, unseren AIO-Rail-Service zu erweitern. Mit 1,96 Mio. Calls in 30 Tagen und einem Agenten-zu-Mensch-Verhältnis von 6:1 ist der Shift bereits da. Diese 30 Agenten laufen in echter Produktion – sie bewegen reale Container durch reale Procurement-Systeme, Stunde für Stunde, Tag für Tag. Human-in-the-Loop bleibt zentral in unserem Design."

Über GreenCore Solutions Corp.

GreenCore Solutions Corp. (GSC) entwickelt TreeFree Core® – einen baumfaserfreien, nicht-lignocellulosischen absorbierenden Windelkern – mit integrierter AI-Orderability (AIO) für Private-Label-Windel-Converter, die den Lebensmitteleinzelhandel im großen Maßstab beliefern. TreeFree Core® ist SGS-France-getestet, mit EUDR-Scope NOT_APPLICABLE verifiziert, und wird mit voller AI-Orderability über die AIO-TFX-Rail ausgeliefert.

Die KI-Commerce-Infrastruktur von GSC läuft auf Google Cloud, Microsoft Azure, AWS und der Cloudflare-Edge. Das Unternehmen bedient Converter-Netzwerke und Retail-Lieferketten in Europa, Großbritannien, Lateinamerika, Mexiko, den USA und Kanada.

Weitere Informationen: www.greencoresolutions.com • www.treefreecore.com

Cision

View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/30-ki-agenten-fur-treefree-diaper-von-greencore-solutions-gelauncht-302756613.html

29.04.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

2317884 29.04.2026 CET/CEST