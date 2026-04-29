EQS-News: Crédit Mutuel Asset Management: EZB: Pause bestätigt

EQS-News: La Française Group / Schlagwort(e): Marktbericht/Marktbericht

Crédit Mutuel Asset Management: EZB: Pause bestätigt



29.04.2026 / 08:49 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





EZB: Pause bestätigt

Von François Rimeu, Senior Strategist, Crédit Mutuel Asset Management

Die Europäische Zentralbank (EZB) tagt diesen Donnerstag vor dem Hintergrund anhaltender Unsicherheit im Nahen Osten. Die Zinsen dürften unverändert bleiben.

Unsere Erwartungen:

Es wird erwartet, dass der EZB-Rat den Einlagensatz unverändert bei 2 % belässt. Diese Entscheidung dürfte einstimmig getroffen werden. Derzeit ist die Wirkung der Energiepreise auf die Kerninflation mit 2,3 % im März noch begrenzt (Quelle: Bloomberg).

Es ist unwahrscheinlich, dass sich die Kommunikation ändert: Die EZB wird weiterhin einen datenabhängigen Kurs und Ansatz verfolgen, bei dem von Sitzung zu Sitzung entschieden wird, und dabei jegliche konkreten Aussagen zum künftigen Verlauf der Zinssätze vermeiden.

Fazit:

Die EZB dürfte weiterhin abwarten und die indirekten Auswirkungen des Nahostkonflikts über den April hinaus beobachten, gleichzeitig aber ihr Bekenntnis zu ihrem Inflationsziel bekräftigen.



La Française Pressekontakt

La Française Systematic Asset Management GmbH

Bianca Tomlinson

Neue Mainzer Straße 80

60311 Frankfurt

Tel. +49 (0)69 975743 03

bianca.tomlinson@la-francaise.com

https://www.la-francaise-systematic-am.com

Heidi Rauen +49 69 339978 13 | hrauen@dolphinvest.eu

Disclaimer

Fertiggestellt am 27.04.2026. Dieser Kommentar dient ausschließlich zu Informationszwecken. Die von Crédit Mutuel Asset Management geäußerten Meinungen basieren auf den aktuellen Marktbedingungen und können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Diese Meinungen können von denen anderer Anlageexperten abweichen. Veröffentlicht von La Française Finance Services, Hauptsitz: 128 Boulevard Raspail, 75006 Paris, Frankreich, einem von der Autorité de Contrôle Prudentiel als Wertpapierdienstleister regulierten Unternehmen (Nr. 18673 X) und Tochtergesellschaft von La Française. Crédit Mutuel Asset Management: 128 Boulevard Raspail, 75006 Paris ist eine von der Autorité des marchés financiers unter der Nr. GP 97 138 zugelassene und seit dem 11.04.2025 bei ORIAS (www.orias.fr) unter der Nr. 25003045 registrierte Vermögensverwaltungsgesellschaft. Crédit Mutuel Asset Management ist eine Aktiengesellschaft (Société Anonyme) mit einem Grundkapital von 3.871.680 €, eingetragen im Handelsregister von Paris unter der Nummer 388 555 021, und eine Tochtergesellschaft der Groupe La Française, der Vermögensverwaltungsholding der Crédit Mutuel Alliance Fédérale.

29.04.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

2317240 29.04.2026 CET/CEST