EQS-News: Duck Creek führt den Agentic Product Configurator ein, um die Einführung von Versicherungsprodukten um 50 % zu beschleunigen

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Duck Creek führt den Agentic Product Configurator ein, um die Einführung von Versicherungsprodukten um 50 % zu beschleunigen



29.04.2026 / 21:20 CET/CEST

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Eine neue Lösung wandelt Dokumentation in eine einsatzbereite Konfiguration um und senkt so Kosten, Risiken und die Markteinführungszeit

BOSTON, 29. April 2026 /PRNewswire/ -- Duck Creek, das intelligente Herzstück der Versicherungsbranche, gab heute die Einführung des „Duck Creek Agentic Product Configurator" bekannt, einer KI- gestützten Lösung für den Vertrieb, die die Art und Weise neu definiert, wie Versicherer Produkte entwerfen, entwickeln und auf den Markt bringen. Der Duck Creek Agentic Product Configurator ist ab heute verfügbar und hilft Versicherern dabei, die Implementierungszeiten erheblich zu verkürzen.

Duck Creek Technologies

Der Duck Creek Agentic Product Configurator ist der erste KI-basierte Ansatz, der Versicherungsprodukte in einem einzigen, geregelten Workflow von der Anforderungsphase bis zur Bereitstellung führt. Damit können Versicherer von fragmentierten, manuellen Prozessen zu einem einheitlichen Lebenszyklus übergehen, der die Erstellung von Anforderungen, die Produktkonfiguration, die Validierung und die Bereitstellung umfasst. Das Angebot sorgt für messbare geschäftliche Vorteile, darunter eine deutlich schnellere Markteinführung, geringerer Implementierungsaufwand und eine verbesserte Konsistenz bei Produkteinführungen. Erste Ergebnisse zeigen eine Reduzierung des Aufwands für die Anforderungs- und Dokumentenerstellung um bis zu 50 % durch die Nutzung von Produktanmeldungen und bestehenden Versicherungsunterlagen wie Erklärungen und Anhängen, wobei die Zeitpläne von Monaten auf Wochen verkürzt werden.

„Der Product Configurator stellt einen grundlegenden Wandel in der Herangehensweise von Versicherern an die Systemimplementierung dar", sagte Jose Lazares, Chief Product Officer bei Duck Creek. „Durch den Einsatz von KI über den gesamten Lebenszyklus hinweg helfen wir Versicherern, von manuellen, ressourcenintensiven Prozessen zu einem stärker automatisierten, vorhersehbaren und skalierbaren Modell überzugehen, wodurch der Aufwand für Anforderungen und Konfiguration um bis zu 50 % reduziert und Zeitpläne von Monaten auf Wochen verkürzt werden. Dies ermöglicht es unseren Kunden, Risiken zu reduzieren, die Amortisationszeit zu verkürzen und ihre Anstrengungen stärker auf Innovation statt auf die Implementierung zu konzentrieren."

Die Konfiguration von Versicherungsprodukten und die Implementierung von Kernsystemen waren in der Vergangenheit langsam, ressourcenintensiv und schwer skalierbar. Produkteinführungen dauern oft Monate und erfordern eine erhebliche Koordination zwischen Teams und spezialisierten Ressourcen. Der Duck Creek Agentic Product Configurator begegnet diesen Herausforderungen durch die Einbettung von KI über den gesamten Lebenszyklus hinweg und ermöglicht so ein stärker automatisiertes, wiederholbares Bereitstellungsmodell, das den Übersetzungsaufwand reduziert und die Konsistenz verbessert. Integrierte Validierungs-, Governance- und Human-in-the-Loop-Workflows stellen sicher, dass die Ergebnisse präzise, nachvollziehbar und konform bleiben.

Diese zunächst von Duck Creek Professional Services bereitgestellten Lösungen nutzen KI, um Unterlagen der Versicherer wie Underwriting-Handbücher, Tarifleitfäden und Formulare in strukturierte Anforderungen und implementierungsbereite Manuskriptkonfigurationen umzuwandeln. Produktweiterentwicklung, darunter: Die Lösung nutzt Multi-Agent-Orchestrierung, um Wissen aus Versicherungsunterlagen zu extrahieren, strukturierte Anforderungen zu generieren und validierte Konfigurationsartefakte zu erstellen, die auf Duck Creek Policy abgestimmt sind, wodurch ein nahtloser Weg von der Geschäftsabsicht zur Systemausführung geschaffen wird.

„Dienstleistungen spielen eine entscheidende Rolle dabei, Innovation in messbare Ergebnisse für unsere Kunden umzusetzen", sagte Chris McCloskey, Chief Operating Officer bei Duck Creek. „Mit dem Agentic Product Configurator kann unser Professional Services-Team Versicherern helfen, viel schneller von der Dokumentation zu den eingesetzten Produkten zu gelangen, wodurch die Implementierungszeiten verkürzt und die Amortisationszeit auf eine Weise beschleunigt werden, die zuvor nicht möglich war."

Der Duck Creek Product Configurator unterstützt eine Vielzahl von Anwendungsfällen sowohl bei neuen Implementierungen als auch bei der laufenden Produktentwicklung, darunter:

Einführung neuer Produkte – Erstellen Sie einen ersten Entwurf der Produktkonfiguration direkt aus der Geschäftsdokumentation und reduzieren Sie so die Einrichtungszeit von Monaten auf Wochen

Expansion in mehrere Bundesstaaten – Schnelle Erstellung von Produktvarianten durch Wiederverwendung von Mustern und Anwendung bundesstaatsspezifischer Änderungen

Produktumstellung und -migration – Extraktion und Operationalisierung bestehender Produktanforderungen in moderne Konfigurationen

Laufende Produktaktualisierungen – Kontinuierliche Weiterentwicklung von Tarifen, Regeln und Formularen ohne Wiedereinführung manueller Prozesse

Informationen zu Duck Creek

Duck Creek ist der intelligente Kern, auf den führende Versicherer bauen. Speziell für Sach- und Unfallversicherung (P&C) sowie allgemeine Versicherungen entwickelt, führt Duck Creek den gesamten Versicherungslebenszyklus auf einer einzigen Plattform mit einer gemeinsamen Datengrundlage zusammen. Als agentenbasierte Plattform verknüpft Duck Creek intelligente Funktionen über Abläufe in den Bereichen Risikoprüfung, Policen, Abrechnung, Schaden und Zahlungen hinweg, also dort, wo Entscheidungen getroffen werden und Compliance nicht verhandelbar ist. Duck Creek ermöglicht Versicherern, Produkte schneller einzuführen, sich rasch an Veränderungen anzupassen und zielgenau sowie sicher zu wachsen. Die Lösungen sind einzeln oder als komplette Suite über Duck Creek OnDemand erhältlich. Besuchen Sie www.duckcreek.com und folgen Sie Duck Creek auf LinkedIn und X.

Medienkontakte:

Marianne Dempsey / Tara Stred

duckcreek@threeringsinc.com

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Cision

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