EQS-News: Hisense kooperiert mit Phantom Blade Zero: RGB-Gaming-Erlebnis der nächsten Generation

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Hisense kooperiert mit Phantom Blade Zero: RGB-Gaming-Erlebnis der nächsten Generation



29.04.2026 / 11:05 CET/CEST

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QINGDAO, China, 29. April 2026 /PRNewswire/ -- Hisense, eine weltweit führende Marke im Bereich Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte, hat heute seine Partnerschaft mit dem Entwicklerstudio S-GAME für das kommende Videospiel Phantom Blade Zero bekräftigt und tritt dabei weltweit als offizieller Partner in den Kategorien Fernseher und Monitore auf.

Auf der Gamescom LATAM 2026 macht Hisense diese Partnerschaft als Teil seiner umfassenderen Expansion in das Gaming-Ökosystem erlebbar und zeigt, wie Display-Technologien reale Spielsituationen aufwerten und die Immersion der Spielerinnen und Spieler vertiefen können.

Das Herzstück dieser Zusammenarbeit ist die Display-Technologie von Hisense, die eine verbesserte Farbdarstellung und Kontrastleistung bietet. Für Phantom Blade Zero bedeutet das flüssigere Kampfdarstellungen, detailreichere Umgebungen und stimmungsvolle Lichteffekte, die die filmisch von Wuxia inspirierte Spielwelt mit mehr Tiefe und Dynamik zum Leben erwecken. Wenn die Spielerinnen und Spieler in die Rolle von Kriegerinnen und Kriegern schlüpfen, die ihr Schicksal meistert, wird jede Bewegung, jeder Schatten und jeder Schlag mit einem verbesserten Realismus dargestellt.

„Großartige Spielerlebnisse beruhen sowohl auf emotionalem Eintauchen als auch auf präziser Reaktionsfähigkeit", sagt Paul Zhang, General Manager der Marken- und Marketingabteilung des Hisense Global Commercial Center. „Für einen Titel wie Phantom Blade Zero, bei dem Wuxia-Ästhetik auf rasante Action trifft, ist unsere Display-Technologie so konzipiert, dass sie jede Bewegung und Stimmung originalgetreu wiedergibt – so dass die Spielerinnen und Spieler die Welt nicht nur sehen, sondern sich als Teil von ihr fühlen."

Julius Li, Marketing Director bei S-GAME, fügte hinzu: „Gemeinsam bieten wir dem weltweiten Publikum ein umfassendes cineastisches Erlebnis: atemlose, rasante Kämpfe, eine hypnotisierende, jenseitige KungfuPunk-Welt und eine mitreißende, filmische Wuxia-Geschichte voller Schicksalsschläge, Leidenschaft und Rivalität ... Jeder Schlag, jede Szene und jeder dramatische Moment fühlt sich lebendig und unvergesslich real an."

Auf der Grundlage seiner Vision „Innovate a Brighter Life" treibt Hisense weiterhin einen auf den Menschen ausgerichteten Innovationsansatz voran, der modernste Display-Technologie mit sinnvollen Benutzererfahrungen verbindet. Durch die neue Partnerschaft bringt Hisense die Spielerinnen und Spieler näher an die Welten heran, in denen sie sich bewegen, und liefert eine visuelle Darstellung, die nicht nur lebendiger, sondern auch intuitiver und immersiver ist.

Informationen zu Hisense

Das 1969 gegründete Unternehmen Hisense ist ein weltweit anerkannter Marktführer im Bereich Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik mit Niederlassungen in über 160 Ländern. Hisense ist auf die Bereitstellung von hochwertigen Multimedia-Produkten, Haushaltsgeräten sowie intelligenten IT-Lösungen spezialisiert. Laut Omdia ist Hisense weltweit die Nummer 1 im Segment der TV-Geräte mit einer Größe von 100 Zoll und mehr (2023-2025). Als Ursprung der RGB-MiniLED ist Hisense weiterhin führend bei der nächsten Generation von RGB-MiniLED-Innovationen. Als offizieller Sponsor der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026TM engagiert sich Hisense für globale Sportpartnerschaften, um das weltweite Publikum anzusprechen.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2964226/KV.jpg

Cision

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