EQS-News: KI-grestütztes Fahren: PATEO und AUMOVIO bündeln ihre Kräfte, um ihre internationale Präsenz im Markt für leistungsstarke softwaredefinierte Fahrzeuge auszubauen

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KI-grestütztes Fahren: PATEO und AUMOVIO bündeln ihre Kräfte, um ihre internationale Präsenz im Markt für leistungsstarke softwaredefinierte Fahrzeuge auszubauen



29.04.2026 / 10:45 CET/CEST

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BEIJING, 29. April 2026 /PRNewswire/ -- Am 25. April unterzeichnete PATEO CONNECT Technology (Shanghai) Corporation (Börsenkürzel: 2889.HK) auf der Beijing International Automotive Exhibition (Auto China 2026) eine strategische Kooperationsvereinbarung mit AUMOVIO Holding China Co., Ltd. zur gemeinsamen Entwicklung von Hochleistungs-Cross-Domain-Integrationslösungen und Technologien der Künstlichen Allgemeinen Intelligenz (Artificial General Intelligence , AGI) sowie zur gemeinsamen Expansion in internationale Märkte.

Gemäß der Vereinbarung bündeln PATEO und die AUMOVIO-Gruppe ihre Kompetenzen in den Bereichen Hochleistungs-SoC-Plattformen, integrierte Cockpit-Domain-Controller sowie die Entwicklung von AGI-Algorithmen. Zugleich bringen sie ihre Stärken in globalen Lieferketten, OEM-Kundenbeziehungen und der intelligenten Fertigung ein, um gemeinsam Demonstrationsprojekte für hochleistungsfähige SDV-Domain-Controller und KI-gestützte Automobilanwendungen weltweit voranzutreiben. Ziel ist es, die nachhaltige Entwicklung intelligenter Mobilität und softwaredefinierter Fahrzeugtechnologien zu beschleunigen.

Im Rahmen der Kooperation wollen die Partner gemeinsam domänenübergreifend integrierte Produktlösungen auf Basis leistungsstarker SoCs entwickeln, die auf zukünftige Marktanforderungen ausgerichtet sind. In der Zwischenzeit wird ein gemeinsames Team gebildet, das sich auf Demonstrationsprojekte für Anwendungsprodukte der AGI im Automobilbereich konzentrieren wird. Darüber hinaus bündeln PATEO und die AUMOVIO-Gruppe ihre Stärken in den Bereichen Technologie, Produkte, Kunden, Lieferkette, Produktion und Qualität, um ihr Geschäft mit SDV-Domain-Controllern und AGI-Anwendungen weltweit gemeinsam auszubauen. Auf der Grundlage ihrer jeweiligen Kompetenzen wollen die Partner eine starke Allianz unter der Überschrift „Kanal + Produkt" realisieren. Auf technischer Ebene beabsichtigen die Partner, auf Basis gemeinsamer Investitionen und enger Zusammenarbeit führende Hochleistungs- und intelligente SDV-Technologien sowie entsprechende Produkte zu entwickeln.

Die Unterzeichnung der strategischen Kooperationsvereinbarung spiegelt die hohe Anerkennung der AUMOVIO-Gruppe für die KI-zentrierten, integrierten „Software-Hardware-Chip-Cloud"-Lösungen von PATEO für Automobile und mobile Endgeräte und den Aufbau des Ökosystems wider. Dies stellt zugleich einen wichtigen Schritt für PATEO im Rahmen seiner Doppelstrategie „KI + Globalisierung" dar.

Als Anbieter von KI-zentrierten Lösungen für Automobile und mobile Endgeräte und als Entwickler von Ökosystemen mit integrierten "Hardware-Software-Chip-Cloud"-Fähigkeiten beschäftigt PATEO weltweit mehr als 2.100 Mitarbeitende und ein Forschungs- und Entwicklungsteam mit mehr als 700 Expertinnen und Experten; bei der Zahl der angemeldeten Erfindungspatente rangiert PATEO branchenweit an erster Stelle. Die strategische Zusammenarbeit mit der AUMOVIO-Gruppe ist nicht nur ein bedeutender Meilenstein in der Globalisierungsstrategie von PATEO, sondern unterstreicht auch die technologische Stärke des Unternehmens in den Bereichen hochleistungsfähige SDV-Domain-Controller und AGI-Anwendungen.

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Cision

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