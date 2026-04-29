EQS-News: Knorr-Bremse verlängert Vertrag von Finanzvorstand Frank Weber frühzeitig um fünf Jahre

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Knorr-Bremse verlängert Vertrag von Finanzvorstand Frank Weber frühzeitig um fünf Jahre



29.04.2026 / 13:23 CET/CEST

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Knorr-Bremse verlängert Vertrag von Finanzvorstand Frank Weber frühzeitig um fünf Jahre

München, 29. April 2026 – Der Aufsichtsrat der Knorr-Bremse AG hat den Vertrag von Frank Weber (56), Mitglied des Vorstands und Finanzvorstand (CFO) der Knorr-Bremse AG, frühzeitig per 1. April 2027 um fünf Jahre verlängert. Der Beschluss erfolgte einstimmig. Frank Weber gehört dem Vorstand der Knorr-Bremse AG seit 2020 an und verantwortet die Bereiche Finanzen, Accounting, Controlling, Steuern, Treasury, M&A, Nachhaltigkeit, Investor Relations, Real Estate sowie Indirekter Einkauf.

Dr. Reinhard Ploss, Aufsichtsratsvorsitzender der Knorr-Bremse AG: „Frank Weber hat seit der Übernahme der CFO-Funktion im Jahr 2020 die finanzielle Steuerung der Knorr-Bremse AG in einem anspruchsvollen wirtschaftlichen Umfeld mit hoher Professionalität, Klarheit und strategischem Anspruch geprägt. Er steht sowohl intern als auch in der externen Kapitalmarktkommunikation für Verlässlichkeit und Transparenz und legt den Fokus auf finanzielle Resilienz. Der Aufsichtsrat ist überzeugt, dass Frank Weber auch in den kommenden Jahren einen maßgeblichen Beitrag zur erfolgreichen Weiterentwicklung des Unternehmens leisten wird.“

Marc Llistosella, Vorstandsvorsitzender der Knorr-Bremse AG: „Die frühzeitige Vertragsverlängerung unterstreicht das große Vertrauen des Aufsichtsrats in die Arbeit von Frank Weber. Ich freue mich auch persönlich sehr darüber, dass er in den kommenden Jahren eine zentrale Konstante in der Unternehmensführung bleibt und wir damit im Vorstandsteam Kontinuität gewährleisten. Als Finanzvorstand ist Frank Weber ein wesentlicher Treiber unserer starken finanziellen Performance und sichert damit das Fundament, um gezielt in Zukunftsthemen zu investieren und unsere führende Marktposition weiter auszubauen.“

Frank Weber, Finanzvorstand der Knorr-Bremse AG: „Ich danke dem Aufsichtsrat für das entgegengebrachte Vertrauen. Gemeinsam haben wir Knorr-Bremse in den vergangenen Jahren finanziell widerstandsfähiger aufgestellt, unsere Kapitalallokation klar an den strategischen Zielen ausgerichtet und unsere Profitabilität sowie Cashflow-Generierung deutlich gesteigert. Diese Arbeit möchte ich fortsetzen und mit dem Vorstandsteam sowie unseren Kolleginnen und Kollegen weltweit die erfolgreiche Entwicklung von Knorr-Bremse weiter vorantreiben.“

Bildunterschrift: Der Aufsichtsrat der Knorr-Bremse AG hat den Vertrag von Finanzvorstand Frank Weber um fünf Jahre verlängert. | © Knorr-Bremse

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