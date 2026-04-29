EQS-News: KORREKTUR – Bekanntmachung zur Liquidation

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EQS-News: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV / Schlagwort(e): Sonstiges
KORREKTUR – Bekanntmachung zur Liquidation

29.04.2026 / 14:05 GMT/BST
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Die am 20. April 2026 veröffentlichte Ersatzmitteilung zur „Liquidation“ wurde wie folgt geändert.

Es wurde eine Tabelle mit allen betroffenen Anteilsklassen hinzugefügt.

Alle weiteren Angaben bleiben unverändert. Der vollständige geänderte Text ist nachstehend aufgeführt.


JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Liquidation des JPMorgan ETFs (Ireland) – Green Social Sustainable Bond Active UCITS ETF – mit Wirkung zum 29. Mai 2026

Hiermit teilen wir Ihnen mit, dass der JPMorgan ETFs (Ireland) – Green Social Sustainable Bond Active UCITS ETF (der „Teilfonds“), an dem Sie Anteile halten, liquidiert wird.

ISINShare class Name
IE0005FKEK99JPM Green Social Sustainable Bond Active UCITS ETF - USD (acc)
IE000HZSZFP6JPM Green Social Sustainable Bond Active UCITS ETF - USD (dist)

Ihr Teilfonds trägt lediglich die Kosten für Wertpapiertransaktionen; alle sonstigen mit der Liquidation verbundenen Kosten werden von der Verwaltungsgesellschaft übernommen. Um einen geordneten und effizienten Liquidationsprozess zu gewährleisten, kann Ihr Teilfonds bereits im Zeitraum vor dem Liquidationstermin mit der Veräußerung der Bestände beginnen.

Ausschließlich in Bezug auf die Ausschüttung von Anteilsklassen erfolgt die Auszahlung der Schlussdividende am 8. Mai 2026. Alle zum Zeitpunkt der Liquidation noch nicht ausgeschütteten Erträge werden im Rahmen des Liquidationserlöses ausgezahlt:

Share Class NameShare Class CurrencyISINEx DateRecord DatePay DateDividend per share rate
JPM Green Social Sustainable Bond Active
UCITS ETF - USD (dist)		USDIE000HZSZFP609/04/202610/04/202608/05/20260.7988

Um das vollständige Dokument einschließlich der den Aktionären zur Verfügung stehenden Optionen einzusehen, fügen Sie bitte die folgende URL in die Adressleiste Ihres Browsers ein.

https://am.jpmorgan.com/content/dam/jpm-am-aem/emea/regional/en/supplemental/notice-to-shareholders/gssba-liquidation-17-04-26-en.pdf

Anfragen:

JPMorgan

Christopher Moore

+44 207 742 0044

This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com

29.04.2026 GMT/BST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Sprache:Deutsch
Unternehmen:JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV
JPMorgan House, International Financial Services Centre
Dublin 1 Dublin
Irland
Telefon:+353 1 612 3000
Internet:www.jpmorganchase.com
Börsen:Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID:2318044
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2318044 29.04.2026 GMT/BST

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