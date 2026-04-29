EQS-News: RIBI 2026: Das wertvollste Gut der Vermögensverwaltungsbranche ist die Identität.

EQS-News: Brand Affairs AG on behalf of RIBI 2026 / Schlagwort(e): Sonstiges

RIBI 2026: Das wertvollste Gut der Vermögensverwaltungsbranche ist die Identität.



29.04.2026 / 10:05 CET/CEST

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In seiner achten Ausgabe bewertet der Responsible Investment Brand Index (RIBI™) 632 Vermögensverwalter weltweit und findet die Branche an einem Wendepunkt

Frankreich wird das weltweit führende Land

Südeuropa verzeichnet die stärksten regionalen Zuwächse bei der Marke

Private-Asset-Gesellschaften verbessern sich und sind stark in Brand

ZÜRICH, 29. April 2026 /PRNewswire/ -- RIBI 2026 stellt fest, dass die Branche von allen Seiten auf die Probe gestellt wird: Gebührendruck, KI-getriebene Austauschbarkeit, regulatorische Komplexität und politische Gegenreaktionen auf Nachhaltigkeit. In einem solchen Umfeld haben die Unternehmen, die an der Spitze stehen, ein gemeinsames Merkmal: Klarheit darüber, wer sie sind.

Globale Top-10 im RIBI 2026

DPAM Pictet Asset Management CANDRIAM Nordea Asset Management Amundi Mirova Danske Bank Asset Management* Manulife Investment Management* RBC Global Asset Management* Suma Capital*

Vier neue Unternehmen (*) sind in die Top-10 aufgestiegen, wobei Suma Capital, ein Neueinsteiger im RIBI, direkt in die Spitzenkategorie aufgestiegen ist. Sechs Unternehmen behalten ihren Platz, wobei DPAM und CANDRIAM seit der ersten Ausgabe des Indexes in den globalen Top-10 zu finden sind.

Die wichtigsten Trends

Europa ist weiterhin führend bei Commitment und Brand

Frankreich ist das Land mit der weltweit besten Bewertung in beiden Dimensionen

Das Vereinigte Königreich fällt bei der Marke unter den weltweiten Durchschnitt

Die Vereinigten Staaten haben weiterhin den niedrigsten Commitment-Wert aller entwickelten Länder

Boutiquen und Mid-Tier-Manager verbessern sich, während ihre grösseren Konkurrenten stagnieren

Der Fortschritt ist real, aber da weniger als eines von vier Unternehmen den Avantgarde-Status erreicht, bleibt diese Chance weitgehend ungenutzt. Die Avant-Gardists steigen von 20 % auf 22 %, die Laggards fallen von 46 % auf 41 %. Japan hat weniger Laggards als jedes andere Land. Europa ist zwar nach wie vor führend, aber das Thema verantwortungsbewusstes Investieren ist nicht länger ein europäisches Monopol.

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Mehr als die Hälfte (53 %) der Vermögensverwalter geben einen organisatorischen Zweck (Purpose) an, um ihre Identität zu verankern.

Allerdings schaffen weniger als die Hälfte (48 %) eine Differenzierung von innen heraus, indem sie mindestens einen Wert oder eine Überzeugung herausstellen. Wer weiss, wofür er steht, und das auch konsequent kommuniziert, baut eine Kultur auf, die trägt - und Vertrauen, das kein Preisdruck ersetzen kann. Die Notwendigkeit einer klaren Identität war für Asset Manager noch nie so akut wie heute.

RIBI 2026 enthält Top-10-Ranglisten nach Region, Land, Grösse und Vermögensart.

Nehmen Sie heute um 15:00 Uhr MEZ an unserem Live Launch Webcast teil: https://www.ri-brandindex.org/2026-webinar/

Den vollständigen Index 2026, Methodik und weitere Informationen finden Sie unter https://www.ri-brandindex.org/

Medienkontakt: pablo.morales@brandaffairs.ch, +41 44 254 80 00

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