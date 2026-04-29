EQS-News: SMT Scharf AG veröffentlicht Ergebnisse für das erste Quartal 2026

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SMT Scharf AG veröffentlicht Ergebnisse für das erste Quartal 2026



29.04.2026 / 07:00 CET/CEST

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SMT Scharf AG veröffentlicht Ergebnisse für das erste Quartal 2026

Konzernumsatz im ersten Quartal 2026 deutlich auf 14,2 Mio. EUR gesunken

Operatives Ergebnis (EBIT) bei -0,3 Mio. EUR

Strategische Maßnahmen im Rahmen der Strategie 2026 erfolgreich vorangetrieben

Vorstand bestätigt Umsatz- und Ergebnisprognose für 2026

Hamm, 29. April 2026 – Die SMT Scharf AG (WKN A3DRAE; ISIN DE000A3DRAE2), ein weltweit führender Anbieter für kundenindividuelle Transportlösungen und Logistiksysteme für den Untertagebergbau, veröffentlicht heute die Zahlen für die ersten drei Monate des Geschäftsjahres 2026. Im ersten Quartal 2026 hat SMT Scharf die Strategie 2026 verabschiedet, um das Unternehmen für eine nachhaltig positive Geschäftsentwicklung aufzustellen. Dabei liegt ein Schwerpunkt auf der Weiterentwicklung des Produktportfolios im Bereich Elektromobilität. So konnte SMT Scharf bereits im Februar 2026 eine Absichtserklärung mit zwei chinesischen Partnern zur gemeinsamen Entwicklung von leichten Elektrofahrzeugen (Light Electric Vehicles, LEVs) unterzeichnen, um damit die steigende Nachfrage nach emissionsarmen Transportlösungen im Untertagebergbau zu adressieren. Zudem wurde mit der CFH Group eine Exklusivvereinbarung für die Märkte in Südafrika und Kasachstan geschlossen.

Vor dem Hintergrund eines herausfordernden Marktumfelds erwirtschaftete SMT Scharf im ersten Quartal 2026 einen Konzernumsatz* von 14,2 Mio. EUR. Dieser lag damit deutlich unter dem Niveau des ersten Vorjahresquartals (Q1/2025: 22,9 Mio. EUR). Der Umsatzrückgang resultierte vor allem aus einer schwächeren Geschäftsentwicklung in China sowie geringeren Erlösen im Segment Tunnellogistik, in dem im ersten Vorjahresquartal ein Großprojekt im Mittleren Osten positiv wirkte.

Das Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit (EBIT) für das erste Quartal 2026 verringerte sich auf -0,3 Mio. EUR (Q1/2025: 1,2 Mio. EUR). Der Ergebnisrückgang gegenüber dem Vorjahresquartal ist hauptsächlich auf das niedrigere Umsatzniveau zurückzuführen. Daraus resultierte im Berichtszeitraum eine EBIT-Marge (bezogen auf die Betriebsleistung) von -1,9 % im Vergleich zu 4,4 % im Vorjahreszeitraum.

Im Neuanlagengeschäft verzeichnete SMT Scharf in den ersten drei Monaten des Jahres 2026 aufgrund eines schwächeren Geschäfts in China deutlich geringere Umsatzerlöse in Höhe von 3,1 Mio. EUR nach 11,4 Mio. EUR im ersten Vorjahresquartal. Die Umsätze im Servicegeschäft und im Ersatzteilgeschäft bewegten sich mit 2,6 Mio. EUR bzw. 8,5 Mio. EUR (Q1/2025: 2,8 Mio. EUR bzw. 8,7 Mio. EUR) hingegen etwa auf Vorjahresniveau.

Mit Blick auf die internationalen Kernmärkte blieb China mit einem Anteil von 59,9 % am Konzernumsatz auch im ersten Quartal 2026 der wichtigste Absatzmarkt. Der Umsatz ging dort allerdings auf 8,5 Mio. EUR zurück (Q1/2025: 9,5 Mio. EUR). In Polen verzeichnete SMT Scharf ebenfalls einen Umsatzrückgang im Vorjahresvergleich auf 1,8 Mio. EUR (Q1/2025: 3,2 Mio. EUR). Der Umsatz in Russland sank vor dem Hintergrund der anhaltenden Sanktionslage auf 0,9 Mio. EUR (Q1/2025: 3,2 Mio. EUR). Des Weiteren erwirtschaftete SMT Scharf im ersten Quartal 2026 in Afrika einen Umsatz von 2,1 Mio. EUR (Q1/2025: 2,5 Mio. EUR), in Amerika von 0,2 Mio. EUR (Q1/2025: 0,3 Mio. EUR) sowie in Deutschland von 0,2 Mio. EUR (Q1/2025: 0,5 Mio. EUR).

Nach Segmenten betrachtet verteilten sich die Umsätze von SMT Scharf wie folgt: Im Segment Kohlebergbau erzielte SMT Scharf im ersten Quartal 2026 Umsätze in Höhe von 11,6 Mio. EUR (Q1/2025: 14,5 Mio. EUR). Im Mineralbergbau belief sich der Umsatz auf 2,3 Mio. EUR (Q1/2025: 2,8 Mio. EUR). Das Segment Tunnellogistik verzeichnete einen deutlichen Rückgang auf 0,3 Mio. EUR (Q1/2025: 5,2 Mio. EUR), was im Wesentlichen auf ein im Vorjahr realisiertes Großprojekt im Mittleren Osten zurückzuführen ist.

Der Auftragseingang im ersten Quartal 2026 lag, angesichts einer unverändert verhaltenen Investitionsbereitschaft in den internationalen Bergbaumärkten, mit 11,4 Mio. EUR leicht unter dem Wert des Vorjahreszeitraums von 13,0 Mio. EUR. Der Auftragsbestand zum Stichtag 31. März 2026 betrug 24,1 Mio. EUR (31. März 2025: 21,9 Mio. EUR).

Longjiao Wang, Vorstandsvorsitzender (CEO) der SMT Scharf AG, erklärt: „Im Geschäftsjahr 2026 fokussieren wir uns auf die zu Jahresbeginn eingeleitete strategische Transformation. Dazu werden wir die definierten Maßnahmen vorantreiben, um den Konzern effizienter und profitabler aufzustellen. Gleichzeitig entwickeln wir unser Produktportfolio gezielt weiter, adressieren neue Technologien und erschließen zusätzliche Märkte. So schaffen wir die Basis, um die wachsende Nachfrage nach emissionsarmen und intelligenten Transportlösungen noch besser zu bedienen und unsere operative Leistungsfähigkeit sowie die Zusammenarbeit im Konzern weiter zu stärken.“

Trotz des verhaltenen Starts in das laufende Geschäftsjahr bestätigt der Vorstand der SMT Scharf AG seine Umsatz- und Ergebnisprognose und geht für 2026 weiterhin von einem Konzernumsatz zwischen 95 Mio. EUR und 115 Mio. EUR sowie einem EBIT im Korridor von 1 Mio. EUR bis 2 Mio. EUR aus.

Der vollständige Bericht für das erste Quartal 2026 wird heute im Tagesverlauf unter www.smtscharf.com im Investor-Relations-Bereich veröffentlicht.

* Der ausgewiesene Umsatz für das erste Quartal 2026 sowie das erste Vorjahresquartal umfasst die Umsätze aus fortgeführten und nicht fortgeführten Geschäftsbereichen.





Unternehmensprofil

Die SMT Scharf Gruppe entwickelt, baut und wartet Transportausrüstungen für den Bergbau unter Tage sowie für Tunnelbaustellen. Hauptprodukt sind entgleisungssichere Bahnsysteme, die weltweit vor allem in Steinkohlebergwerken sowie beim Abbau von Gold, Platin und anderen Erzen unter Tage eingesetzt werden. Sie transportieren dort Material und Personal bis zu einer Nutzlast von 48 Tonnen auf Strecken mit Steigungen bis zu 35 Grad. Daneben beliefert SMT Scharf den Bergbau mit Sesselliften. Zudem gehören seit 2018 gummibereifte Diesel- und Elektrofahrzeuge für den Berg- und Tunnelbau, darunter Fahrlader, Scherenarbeitsbühnen oder Untertage-LKWs, zum vielfältigen Portfolio von SMT Scharf. Im Zuge der weiteren Diversifizierung des Geschäfts wird die Entwicklung und Herstellung elektrobetriebener Transportlösungen vorangetrieben. Insgesamt verfügt die SMT Scharf Gruppe über eigene Gesellschaften in sieben Ländern sowie weltweite Handelsvertretungen. Weitere Informationen zur SMT Scharf Gruppe finden Sie online unter www.smtscharf.com.





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