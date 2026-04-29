EQS-News: TRATON GROUP behauptet sich im ersten Quartal 2026 trotz diverser Sondereffekte gut und steigert Auftragseingang

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TRATON GROUP behauptet sich im ersten Quartal 2026 trotz diverser Sondereffekte gut und steigert Auftragseingang



29.04.2026 / 08:00 CET/CEST

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TRATON GROUP behauptet sich im ersten Quartal 2026 trotz diverser Sondereffekte gut und steigert Auftragseingang

Umsatz der TRATON GROUP im ersten Quartal 2026 bei 10,2 Mrd €, 4 % unter Vorjahresquartal

Bereinigtes Operatives Ergebnis bei 582 Mio €, nach 646 Mio € im Vorjahr

Bereinigte Operative Rendite geht um 0,4 Prozentpunkte auf 5,7 % zurück

Sondereffekte von insgesamt 521 Mio € wurden bereinigt

Auftragseingang steigt um 18 % auf 87.800 Fahrzeuge

Absatz mit 68.600 Fahrzeugen um 6 % unter dem Vorjahreswert

München, 29. April 2026 – Die TRATON GROUP ist wie erwartet verhalten ins Jahr 2026 gestartet, rechnet aber dank eines ansteigenden Auftragseingangs mit einem besseren Geschäftsverlauf in den kommenden Quartalen und bestätigt entsprechend ihre Jahresprognose. Während der Absatz – wie berichtet – im ersten Quartal 2026 um 6 % auf 68.600 (3M 2025: 73.000) Fahrzeuge zurück ging, konnte der Rückgang beim Umsatz auf 4 % begrenzt werden. Er lag bei 10,2 (3M 2025: 10,6) Mrd €. Hierzu trug auch die positive Entwicklung im Vehicle-Services-Geschäft bei, mit einem Anteil von 22 (3M 2025: 21) % am Gesamtumsatz. Der Auftragseingang legte im ersten Quartal deutlich um 18 % zu, auf 87.800 (3M 2025: 74.300) Fahrzeuge. Dadurch erhöhte sich das Verhältnis von Auftragseingang zu Absatz (Book-to-bill Ratio) auf 1,3 (1,0).

Das bereinigte Operative Ergebnis lag – wie erwartet – mit 582 (3M 2025: 646) Mio € unter dem Vorjahresniveau. Dazu trugen hohe Zollkosten in den USA bei, die im Vergleichsquartal noch nicht erhoben worden sind. Positiv auf das bereinigte Operative Ergebnis wirkten verringerte Fixkosten. Die bereinigte Operative Rendite ging entsprechend um 0,4 Prozentpunkte auf 5,7 (3M 2025: 6,1) % zurück. Auf das Operative Ergebnis wirkten Belastungen aus Sondereffekten von 521 Mio €, die bereinigt wurden.

Christian Levin, CEO der TRATON GROUP: „Wir haben uns im ersten Quartal 2026 in einem weiterhin schwierigen wirtschaftlichen und politischen Umfeld gut behauptet. Dass der Auftragseingang der Gruppe weiter anzieht, stimmt mich für die kommenden Quartale zuversichtlich. Die Nachfrage im US-Markt für schwere Lkw (Class 8) etwa hat sich im ersten Quartal signifikant verbessert. Der Auftragseingang von International lag gut 80 % über Vorjahr. Auch die Nachfrage nach batterieelektrischen Fahrzeugen nimmt weiter Fahrt auf. Im ersten Quartal konnten wir unseren Absatz hier um 38 % steigern, den Auftragseingang gar um 45 %.“

Entwicklungen bei den Marken der TRATON GROUP

Scania Vehicles & Services hat im ersten Quartal die bereinigte Operative Rendite stabil gehalten, sie lag bei 11,0 (3M 2025: 11,1) %. Der Absatzrückgang um 6 % war maßgeblich für den leichten Rückgang im Umsatz, der vor allem das Neufahrzeug-Geschäft betraf. Dieser konnte nur teilweise durch das gestiegene Vehicle-Services-Geschäft kompensiert werden. Der Auftragseingang ist um 10 % gestiegen. Während in Europa (EU27+3) das Auftragsniveau stabil blieb, wuchs es in Brasilien aufgrund eines staatlichen Förderprogramms deutlich an.

MAN Truck & Bus konnte die bereinigte Operative Rendite um 2,9 Prozentpunkte auf 7,2 (3M 2025: 4,3) % steigern. Hauptgründe dafür waren neben dem Umsatzanstieg um 8 % auf 3,3 (3M 2025: 3,1) Mrd € auch Verbesserungen bei Produkt- sowie Fixkosten. Den Auftragseingang konnte MAN auf dem Niveau des starken Vorjahresquartals halten, trotz niedrigerer Lkw-Auftragseingänge in Deutschland.

International Motors hat eine bereinigte Operative Rendite von –4,0 (3M 2025: 1,6) % erzielt. Das bereinigte Operative Ergebnis wurde vom volumenbedingten Umsatzrückgang und hohen Zollkosten belastet. Geringere Fixkosten wirkten diesen Belastungen entgegen. Die schwache Nachfrage- und Absatzentwicklung führte sowohl zu einem starken Rückgang des Neufahrzeugumsatzes als auch zu einem spürbaren Rückgang des Vehicle-Services-Umsatzes. Vor allem die starke Nachfrage bei schweren Lkw (Class 8) führte zum Plus von 81 % im Auftragseingang.

Bei Volkswagen Truck & Bus (VWTB) ging die bereinigte Operative Rendite auf 10,2 (3M 2025: 13,0) % zurück. Der Rückgang im Absatz war auch ursächlich für den erheblichen Rückgang im Umsatz. Zudem wurde das bereinigte Operative Ergebnis durch Währungseffekte negativ beeinflusst. Wie Scania profitierte auch VWTB vom staatlichen Förderprogramm in Brasilien zur Erneuerung der Lkw-Flotten. Im Vergleich zum schwachen Vorjahresquartal wuchs der Auftragseingang um 11 %.

Dr. Michael Jackstein, CFO und CHRO der TRATON GROUP: „Wir begegnen dem anhaltend schwierigen Marktumfeld weiterhin mit strikter Kostendisziplin. Die geopolitischen und wirtschaftlichen Entwicklungen haben wir dabei im Blick. Für die kommenden Quartale bleiben wir jedoch zuversichtlich, auch dank des wachsenden Auftragseingangs, und bestätigen daher unsere Jahresprognose für 2026. Für Absatz und Umsatz der TRATON GROUP rechnen wir weiterhin mit einer Bandbreite von ‒ 5 bis + 7 %. Für die bereinigte Operative Rendite wird weiterhin eine Bandbreite von 5,3 bis 7,3 % prognostiziert.“

Die Jahresprognose steht weiterhin unter dem Vorbehalt zukünftiger geopolitischer Entwicklungen, insbesondere den Auswirkungen der US-amerikanischen Zollpolitik sowie des Kriegs im Iran.

Die wichtigsten Finanzkennzahlen der TRATON GROUP:

3M 2026 3M 2025 Veränderung TRATON GROUP Auftragseingang 87.775 74.307 18% davon Lkw 71.100 58.891 21% davon Busse 8.067 7.754 4% davon MAN TGE 8.608 7.662 12% Absatz 68.604 73.090 –6% davon Lkw 53.535 57.566 –7% davon Busse 7.514 8.328 –10% davon MAN TGE 7.555 7.196 5% Umsatz (in Mio €) 10.231 10.606 –4% Operatives Ergebnis (in Mio €) 60 651 –591 Operatives Ergebnis (bereinigt) (in Mio €) 582 646 –64 Operative Rendite (bereinigt) (in %) 5,7 6,1 –0,4 ppt

3M 2026 3M 2025 Veränderung TRATON Operations Umsatz (in Mio €) 9.779 10.325 –5% Operatives Ergebnis (in Mio €) 153 762 –609 Operatives Ergebnis (bereinigt) (in Mio €) 674 756 –82 Operative Rendite (bereinigt) (in %) 6,9 7,3 –0,4 ppt Netto-Cashflow (in Mio €) –250 –111 –139 TRATON Financial Services Umsatz (in Mio €) 598 530 13% Ergebnis vor Steuern (in Mio €) 53 47 5 Operatives Ergebnis (bereinigt) (in Mio €) 52 46 6 Operative Rendite (bereinigt) (in %) 8,7 8,7 0 ppt

Webcast für Presse und Analysten

Zu den Ergebnissen der ersten drei Monate des Geschäftsjahres 2026 der TRATON GROUP findet am 29. April ab 10.00 Uhr ein Webcast mit Christian Levin, CEO der TRATON GROUP, und Dr. Michael Jackstein, CFO und CHRO der TRATON GROUP, statt. Sprache im Webcast ist Englisch. Nach der Präsentation folgen eine Q&A für Analysten sowie im Anschluss eine Fragerunde für Journalisten. Die Veranstaltung wird hier übertragen: https://ir.traton.com/en/financial-dates-events/ Eine aufgezeichnete Version des Webcast wird nach der Veranstaltung verfügbar sein.



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Die TRATON SE als konzernleitende Holding der TRATON GROUP gehört mit ihren Marken Scania, MAN, International und Volkswagen Truck & Bus zu den weltweit führenden Nutzfahrzeugherstellern. Das Produktportfolio der Gruppe umfasst Lkw, Busse und leichte Nutzfahrzeuge. „Transforming Transportation Together. For a sustainable world.“: Mit dieser Absicht unterstreicht das Unternehmen den Anspruch, das Nutzfahrzeuggeschäft und das wirtschaftliche Wachstum der Gruppe nachhaltig zu prägen.