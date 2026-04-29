EQS-News: VIB Vermögen AG: Positive Unternehmensentwicklung im Geschäftsjahr 2025 fortgesetzt

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VIB Vermögen AG: Positive Unternehmensentwicklung im Geschäftsjahr 2025 fortgesetzt



29.04.2026 / 07:00 CET/CEST

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VIB Vermögen AG: Positive Unternehmensentwicklung im Geschäftsjahr 2025 fortgesetzt

Alle Prognoseziele wurden erreicht

Funds from Operations (FFO) steigen auf 80,5 Mio. Euro

Bruttomieteinnahmen legen deutlich auf 103,8 Mio. Euro zu

Erträge Institutional Business signifikant auf 41,3 Mio. Euro gesteigert

Assets under Management (AuM) erreichen Höchststand von 10,1 Mrd. Euro

Prognose 2026: Funds from Operations zwischen 60 und 70 Mio. Euro erwartet

Neuburg/Donau, 29. April 2026. Die VIB Vermögen AG („VIB“), eine auf Entwicklung, Erwerb und Verwaltung von Gewerbeimmobilien spezialisierte Gesellschaft,hat ihren Transformationsprozess weiter fortgesetzt und das Geschäftsjahr 2025 erfolgreich abgeschlossen. Neben einer weiteren Stärkung der Assetklasse Büro im Segment Commercial Portfolio konnte auch die Entwicklung des Bereichs Institutional Business (IBU) weiter vorangetrieben werden. Mit der in 2025 erfolgten Übernahme des IBU-Geschäfts der Branicks Group AG hat sich der VIB-Konzern als einer der größten Player am deutschen Gewerbeimmobilienmarkt etabliert. Damit verwaltet die VIB zum Stichtag 31. Dezember 2025 ein Immobilienportfolio im Wert von über 10 Mrd. Euro.

Durch die Fokussierung auf das Immobiliengeschäft mit eigenen Immobilien einerseits, sowie das Immobilienmanagement für institutionelle Investoren andererseits, zeigt die VIB nicht nur ihre gesamte Kompetenz im Bereich des Immobilienmanagements, sondern sieht sich auch im aktuell herausfordernden wirtschaftlichen und geopolitischen Umfeld deutlich resilienter aufgestellt.

Vorstandssprecher Dirk Oehme kommentiert: „Wir haben im vergangenen Jahr einen weiteren wichtigen Schritt in der Unternehmenstransformation vollzogen. Mit der Übernahme des IBU-Geschäfts von der Branicks Group AG konnten wir unser Geschäft in diesem Segment auf einen Schlag und in signifikanter Größenordnung erweitern und haben damit neben dem klassischen Immobilienmanagement im Eigenbestand ein zweites Standbein für die VIB geschaffen. Ein Prozess, der ohne die enge Verbindung zur Konzernmuttergesellschaft nicht in diesem Tempo und dieser Qualität möglich gewesen wäre. Damit sehen wir uns in den derzeitigen wirtschaftlich und geopolitisch herausfordernden Zeiten sehr gut für die Zukunft aufgestellt.“

Wesentliche Kennzahlen des Geschäftsjahres 2025

Der VIB-Konzern hat im Geschäftsjahr 2025 ein FFO-Ergebnis (vor Steuern und vor Minderheiten) von 80,5 Mio. Euro erwirtschaftet und lag damit im Rahmen der kommunizierten Prognose von 78 bis 82 Mio. Euro.

Die Bruttomieteinnahmen stiegen deutlich um 17 % auf 103,8 Mio. EUR und lagen ebenfalls in der zu Jahresbeginn kommunizierten Prognosebandbreite von 101 bis 105 Mio. Euro. Die Steigerung gegenüber dem Vorjahr ist im Wesentlichen auf die Immobilienzukäufe in der Assetklasse Büro in den Jahren 2024 und 2025 zurückzuführen. Dem gegenüber standen Immobilienverkäufe, die zu einer Reduzierung der Bruttomieteinnahmen führten.

Die Expansion im Geschäftsbereich Institutional Business wurde durch die Übernahme des IBU-Bereichs der Branicks Group AG im Geschäftsjahr 2025 weiter vorangetrieben. Dadurch konnten die Erträge aus Immobilienverwaltungsgebühren deutlich von 7,2 Mio. Euro auf 41,3 Mio. Euro gesteigert werden.

Auch die Leerstandsquote lag im Rahmen der Erwartungen und erreichte zum 31. Dezember 2025 einen Wert von 6,3 %. Trotz des leichten Anstiegs gegenüber dem Vorjahr liegt dieser Wert nach wie vor im Branchenvergleich auf einem guten Niveau und spiegelt weiterhin die hohe Qualität des eigenen Immobilienbestands im VIB-Konzern wider.

Für die Finanzierung der anstehenden Investitionen und Projektentwicklungen, sowie der anstehenden Fälligkeiten in 2026 planen Vorstand und Aufsichtsrat der VIB, der Hauptversammlung eine Mindestdividende von 0,04 Euro je Aktie vorzuschlagen, und den Großteil des Bilanzgewinns zu thesaurieren.

Diversifizierte Portfoliostruktur: Assets under Management steigen auf 10,1 Mrd. Euro

Mit einem verwalteten Immobilienbestand von insgesamt 247 Objekten erreicht der VIB-Konzern zum 31. Dezember 2025 einen Höchststand in der Firmengeschichte. Die Gesamtnutzfläche lag bei 3,5 Mio. m2 und die annualisierte Nettokaltmiete betrug 519 Mio. Euro.

Die im vergangenen Jahr getätigten Zukäufe in der Assetklasse Büro spiegeln sich auch in der Portfoliostruktur des Commercial Portfolios (100 Immobilien, Marktwert 1,8 Mrd. Euro, Nettokaltmiete 102,3 Mio. Euro, Mietfläche 912 Tm2) wider. Bezogen auf die Nettokaltmieten hatten Immobilien der Assetklasse Logistik und Light Industrial 2025 einen Anteil von 35,2 % und Büroimmobilien einen Anteil von 57,7 %. Der Rest verteilt sich auf Handelsimmobilien mit 5,6 % sowie sonstige Immobilien mit 1,5 %.

Durch die Übernahme des Institutional Business der Branicks Group AG stieg die Anzahl der Immobilien, die für institutionelle Investoren verwaltet werden, zum 31. Dezember 2025 auf 147 Objekte. Die vermietbare Fläche lag bei 2,6 Mio. m2 und die Nettokaltmiete betrug 417 Mio. Euro. In Bezug auf die Nettokaltmiete hatten Büroimmobilien hier einen Anteil von 80,7 %, gefolgt von der Assetklasse Logistik & Light Industrial mit 15,2 %. Der Anteil Handelsimmobilien lag bei 3,0 %, der Anteil der sonstigen Immobilien bei 1,1 %.

Neben den Zukäufen hat die VIB die weiterhin hohe Marknachfrage genutzt und auch Immobilien veräußert. Wie im Vorjahr konnte dabei auch in 2025 mit 48,6 Mio. Euro ein attraktiver Verkaufsgewinn erzielt werden.

Prognose 2026 – Fortsetzung der Optimierung im Commercial Portfolio und Wachstum im Bereich Institutional Business

Aus Sicht der VIB ist nicht auszuschließen, dass die wirtschaftlich herausfordernden Rahmenbedingungen sowie die geopolitischen Spannungen in den kommenden Monaten anhalten werden. Auch wenn wir hier derzeit keinen wesentlichen Einfluss auf unser operatives Geschäft sehen, so sind negative Auswirkungen auf die VIB nicht auszuschließen, insbesondere im transaktionsabhängigen Institutional Business Geschäft.

Aufgrund der in 2025 erfolgten Immobilienverkäufe erwartet die VIB für das laufende Geschäftsjahr 2026 im Segment Commercial Portfolio Bruttomieteinnahmen in Höhe von 85-95 Mio. Euro. Aufgrund der gewachsenen Bedeutung des Segments Institutional Business prognostiziert die VIB für 2026 erstmals die Erträge aus Immobilienverwaltungsgebühren. In diesem Segment erwartet die VIB für das laufende Geschäftsjahr eine Belebung mit einem erwarteten Anstieg der Management-Erträge auf 53-63 Mio. Euro. Aufgrund der angesprochenen wirtschaftlichen und geopolitischen Herausforderungen und den damit verbundenen Unsicherheiten des Transaktionsmarktes ist jedoch eine genaue Prognose für die Immobilienmanagementerträge aus dem IBU-Bereich zum jetzigen Zeitpunkt nur sehr eingeschränkt möglich.

Unter den genannten Planungsannahmen erwartet die VIB für die Funds from Operations eine Bandbreite von 60-70 Mio. Euro. Ursache für den erwarteten Rückgang in 2026 ist neben dem Effekt rückläufiger Bruttomieteinnahmen auch der Wegfall der Zinserträge aus dem in 2025 vollständig zurückgeführten Darlehen an die Branicks Group AG.

Der Geschäftsbericht 2025 sowie eine aktuelle Unternehmenspräsentation stehen unter https://vib-ag.de/ zum Download zur Verfügung.

Über die VIB Vermögen AG

Die VIB Vermögen AG ist eine auf die Entwicklung, den Erwerb und die Verwaltung von modernen und nachhaltig profitablen Gewerbeimmobilien spezialisierte mittelständische Gesellschaft, die seit mehr als 30 Jahren erfolgreich am Markt tätig ist. Der Fokus liegt dabei auf Immobilien aus den Assetklassen Logistik & Light Industrial sowie Büro. Seit 2005 notieren die Aktien der VIB an den Börsen München (m:access) und Frankfurt (Open Market).

Das breit angelegte Geschäftsmodell der VIB umfasst neben Direkterwerben auch das komplette Spektrum von Eigenentwicklungen und Nachverdichtungen, im Rahmen eines 360-Grad-Ansatzes: Zum einen erwirbt die VIB Vermögen AG bereits vermietete Immobilien, zum anderen entwickelt sie von Grund auf neue Immobilien, um diese dauerhaft in den eigenen Bestand zu übernehmen und daraus Mieterlöse zu erzielen. Gleichzeitig gehören Verkäufe zur Gesamtstrategie. Zudem bietet die VIB umfassende Dienstleistungen und Lösungen im Bereich des Immobilienmanagements für institutionelle Investoren an und ist an Gesellschaften mit Immobilienvermögen beteiligt.

Mehr Informationen unter www.vib-ag.de

Kontakt VIB-Vermögen AG

Investor Relations:

Michael Blankenhorn

Tilly-Park 1

86633 Neuburg/Donau

Tel.: + 49 (0)8431 9077-949

ir@vib-ag.de

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