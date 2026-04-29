EQS-News: Voltatron AG geht nächste Wachstumsphase an – Christian Eibach wird Chief Sales Officer mit Fokus auf organisches, internationales Wachstum

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Voltatron AG geht nächste Wachstumsphase an – Christian Eibach wird Chief Sales Officer mit Fokus auf organisches, internationales Wachstum



29.04.2026 / 12:05 CET/CEST

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Voltatron AG geht nächste Wachstumsphase an – Christian Eibach wird Chief Sales Officer mit Fokus auf organisches, internationales Wachstum

Vorstand wird gezielt um eine Vertriebsfunktion ergänzt – klare Zuständigkeit für Stärkung des Marktzugangs und Verbreiterung des Kundenportfolios

Profilierte Führungspersönlichkeit mit hoher Umsetzungskompetenz im Aufbau und der Skalierung von Vertriebsorganisationen

Strategischer Fokus: organisches Wachstum stärken und internationales Netzwerk systematisch erschließen

Fürth, 29.April 2026 – Der Aufsichtsrat der Voltatron AG (VOTR, DE000A2E4LE9) hat Christian Eibach mit Wirkung zum 1. Mai 2026 zum neuen Vorstandsmitglied und Chief Sales Officer (CSO) bestellt. Mit der Bündelung der globalen Vertriebsverantwortung auf Vorstandsebene schafft das Unternehmen eine klare Verantwortlichkeit für den Ausbau des organischen Umsatzwachstums – neben dem Heimatmarkt Deutschland auch in internationalen, neuen Märkten.

Christian Eibach verfügt über langjährige internationale Vertriebserfahrung im EMS-Markt. In seiner vorherigen Funktion als Executive Vice President bei einem börsennotierten Marktbegleiter verantwortete er den Aufbau und die Skalierung leistungsfähiger Vertriebsstrukturen sowie die strategische Entwicklung umfassender Kunden- und Partnernetzwerke.

Mit der Bestellung von Christian Eibach richtet Voltatron den Blick konsequent auf die nächste Entwicklungsstufe des Konzerns: Neben der Stärkung der Produktions- und Technologiestandorte im Heimatmarkt Deutschland werden künftig zusätzliche Auftragsvolumina aus verschiedenen industriellen Zukunftsmärkten adressiert werden. Mit dem Ausbau des bestehenden Lieferanten- und Partnernetzwerks wird die Wertschöpfung gezielt optimiert, um Kundenbedarfe bei steigenden marktseitigen Anforderungen mit einem Höchstmaß an Flexibilität und Qualität zuverlässig zu bedienen.

Ein zentraler Hebel ist die beschleunigte Expansion in der Asien-Pazifik-Region. Über die im ersten Quartal neu gegründete VEMCOM Solutions GmbH sowie eine lokale Präsenz in China, die sich aktuell bereits im Aufbau befindet, stärkt der Konzern gezielt seinen Marktzugang und optimiert die Lieferkette hinsichtlich Kosten und Lieferzeiten.

Nachdem der Konzern im Vorjahr durch M&A-Transaktionen einen Umsatzsprung realisiert hat, soll die dynamische Geschäftsentwicklung in Zukunft stärker durch organisches Wachstum und eine sukzessive Internationalisierung getragen werden. Parallel dazu verfolgt Voltatron weiterhin das Ziel, durch gezielte Zukäufe Kompetenzen auszubauen, Skaleneffekte zu erzielen und die Resilienz der Lieferkette zu stärken.

Die bestehende Fertigungs- und Entwicklungskompetenz in Deutschland bleibt dabei das Rückgrat der Wertschöpfung und bildet die Basis für skalierbares, qualitativ hochwertiges Wachstum im EMS-Geschäft.

Der Aufsichtsratsvorsitzende der Voltatron AG, Herbert Hilger, erklärt: „Mit Christian Eibach gewinnen wir einen erfahrenen Vertriebsstrategen, der unsere internationale Expansion gezielt vorantreiben wird. Mit ihm schaffen wir die dafür notwendige Struktur und Führung im Vertrieb.“

Martin Hartmann als Vorstandsvorsitzender der Voltatron AG betont: „Wir möchten unser Wachstum künftig stärker aus eigener Kraft beschleunigen und neue Märkte systematisch erschließen. Mit seiner Erfahrung, seinem ausgeprägten Kundenfokus, seiner internationalen Perspektive und seinem strategischen Verständnis bringt Christian Eibach die richtigen Voraussetzungen mit, damit wir diese Ziele schnell und erfolgreich umsetzen können.“



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Über die Voltatron AG

Die im Regulierten Markt (Prime Standard) der Deutschen Börse AG in Frankfurt a. M. notierte Voltatron AG (ISIN DE000A2E4LE9) ist ein Anbieter innovativer Technologielösungen für industrielle Lithium-Ionen-Batteriesysteme und Energiespeicher sowie fortschrittlicher Elektronikkomponenten. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt mit seinen spezialisierten Tochtergesellschaften komplexe elektronische Teile, Baugruppen und Systeme. Diese kommen neben Batterie- und Energiespeicheranwendungen auch in der industriellen Mess- und Steuerungstechnik, in IoT- und Automationslösungen, in der professionellen Veranstaltungstechnik (Licht und Ton) sowie in der Medizintechnik zum Einsatz.

Weitere Informationen finden Sie unter www.voltatron.com.

Ansprechpartner Medien & Kapitalmarkt

Voltatron AG

Stefan Westemeyer

Investor Relations & Unternehmenskommunikation

Telefon: +49 160 951 287 54

E-Mail: ir@voltatron.com

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