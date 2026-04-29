EU-Kommission erlaubt höhere Strompreis-Hilfe für Industrie
dpa-AFX · Uhr
Quelle: Quelle: dpa-AFX
Energiekrise
Brüssel (dpa) - Um die Industrie in der Energiekrise zu entlasten, erlaubt die EU ihren Mitgliedstaaten vorübergehend höhere Vergünstigungen beim Strompreis für manche Firmen. Dafür passt die Europäische Kommission ihre strengen Regeln für staatliche Subventionen zeitweise an. Mitgliedstaaten müssen die Brüsseler Behörde wie üblich über geplante Maßnahmen informieren.
Das könnte dich auch interessieren
Alphabet, Amazon, Meta und MicrosoftVor den Zahlen: Vier Mag-Seven-Werte im Chartcheckgestern, 14:00 Uhr · onvista
Dax Tagesrückblick 28.04.2026Dax verliert moderat - neue Glyphosat-Sorgen bei Bayergestern, 15:58 Uhr · onvista
Dax Tagesrückblick 27.04.2026Dax rutscht ab - Siemens verhindert größere Verluste27. Apr. · onvista
Premium-Beiträge
Alphabet, Amazon, Meta und MicrosoftVor den Zahlen: Vier Mag-Seven-Werte im Chartcheckgestern, 14:00 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan RißeAm Ende zählt für die Kursrally nur, ob die Gewinne stimmen25. Apr. · Acatis
Verlustverechnung bei AktienKritisches Urteil für Anleger: Warum du auf Steuererstattungen hoffen kannst23. Apr. · onvista