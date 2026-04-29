EU-Kommission lockert Beihilferegeln wegen Iran-Krieg

Brüssel, 29. ⁠Apr (Reuters) - Die Europäische Kommission lockert die Regeln für staatliche Beihilfen, um die heimische Wirtschaft vor den Folgen des Iran-Krieges zu schützen. Die Brüsseler Behörde verabschiedete am Mittwoch einen entsprechenden befristeten Aktionsplan. Auslöser sind die drastischen Preissteigerungen bei ‌Energie und Düngemitteln infolge der Schließung der Straße von Hormus.

"Die jüngsten Preisexplosionen bei Energie erfordern eine sofortige Reaktion", erklärte die zuständige EU-Wettbewerbskommissarin Teresa Ribera. ⁠Das Programm ⁠richtet sich an besonders betroffene Sektoren wie die Landwirtschaft, die Fischerei, den Verkehr und energieintensive Industrien. Es gilt zunächst bis zum 31. Dezember 2026. Langfristig bleibe der Übergang zu einer klimaneutralen Wirtschaft jedoch die beste Lösung, um Unternehmen vor globalen Energieschocks abzuschirmen, hieß es in der ‌Mitteilung weiter.

Konkret können die EU-Länder künftig bis zu ‌70 Prozent der krisenbedingten Mehrkosten für Treibstoff und Düngemittel in der Landwirtschaft, der Fischerei und im Transportwesen erstatten. Um den Zugang zu erleichtern, ist zudem ein ⁠vereinfachtes Verfahren vorgesehen: Anstatt den genauen Verbrauch detailliert nachzuweisen, können Betriebe auf ‌Basis von Schätzungen Hilfen von bis ⁠zu 50.000 Euro erhalten.

Für energieintensive Industrien wird der zulässige Anteil der staatlichen Förderung an den Stromkosten von 50 auf bis zu 70 Prozent angehoben. Zusätzliche Auflagen zur Reduzierung des CO2-Ausstoßes sind dafür ‌von den Unternehmen nicht zu erfüllen. ⁠Darüber hinaus zeigte sich die EU-Kommission ⁠bereit, im Einzelfall auch Subventionen für die Brennstoffkosten von Gaskraftwerken zu prüfen, um die Strompreise insgesamt zu senken. Alle nationalen Maßnahmen müssen der Kommission gemeldet werden, sollen aber ein beschleunigtes Genehmigungsverfahren durchlaufen.

Die neuen Vorgaben gehen auf Forderungen des Europäischen Rates zurück. Die Staats- und Regierungschefs hatten angesichts der Preissprünge bei importierten fossilen Brennstoffen gezielte Gegenmaßnahmen verlangt. Die nun beschlossenen Ausnahmeregelungen ergänzen die bereits bestehenden Möglichkeiten der Mitgliedsstaaten, Unternehmen ⁠mit Liquiditätsengpässen oder bei außergewöhnlichen Ereignissen unter die Arme zu greifen.

(Bericht von Foo Yun Chee, Alexander RatzRedigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich ‌an berlin.newsroom@tr.com)