EZB: Kreditvergabe an Firmen im Euroraum zieht trotz Iran-Krieg leicht an

Frankfurt/Berlin, 29. ⁠Apr (Reuters) - Die Kreditvergabe der Banken an Unternehmen im Euroraum hat im März trotz der Folgen des Iran-Kriegs für die Wirtschaft leicht angezogen. Die Institute reichten 3,2 Prozent ‌mehr Darlehen an Firmen aus als vor Jahresfrist, wie die Europäische Zentralbank (EZB) am Mittwoch mitteilte. Im Februar ⁠hatte es ⁠ein Plus von 3,0 Prozent gegeben. Die Kreditvergabe an private Haushalte legte wie zuletzt um 3,0 Prozent zu.

Die für die Zinspolitik wichtige Geldmenge M3 stieg um 3,2 Prozent. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte ‌Ökonomen hatten ein Plus von 3,1 ‌Prozent erwartet. M3 umfasst Bargeld, Einlagen auf Girokonten sowie Geldmarktpapiere und Schuldverschreibungen. Die Daten zu dieser Geldmenge können Hinweise ⁠auf die Inflationsentwicklung geben und gelten damit als ein ‌relevanter Indikator.

Die Teuerungsrate in ⁠der Euro-Zone war im März wegen des Iran-Kriegs auf 2,6 Prozent geklettert und damit weit über die Zwei-Prozent-Marke, die die Europäische Zentralbank auf mittlere ‌Frist als ideal für ⁠die Wirtschaft ansieht. EZB-Präsidentin Christine ⁠Lagarde hat wiederholt betont, dass die Währungshüter notfalls an der Zinsschraube drehen, um gegen zu hohe Teuerung und sogenannte Zweitrundeneffekte vorzugehen. Eine Zinserhöhung auf der Sitzung am Donnerstag gilt an den Finanzmärkten derzeit aber als unwahrscheinlich. Die Chancen für eine Anhebung im Juni werden hingegen höher eingeschätzt.

(Bericht von Balazs ⁠Koranyi, Geschrieben von Klaus Lauer, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)