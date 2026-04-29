Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 29.04.2026

onvista · Uhr
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Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 29. April 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

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Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock

Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
adidasBericht 1. Quartal 2026
Alphabet A (Google)Bericht 1. Quartal 2026
AmazonBericht 1. Quartal 2026
BYDBericht 1. Quartal 2026
Deutsche BankBericht 1. Quartal 2026
DWS GroupBericht 1. Quartal 2026
Mercedes-Benz Group (Daimler)Bericht 1. Quartal 2026
Meta Platforms (ehem. Facebook)Bericht 1. Quartal 2026
MicrosoftBericht 3. Quartal 2026
NebiusBericht 1. Quartal 2026
Porsche AG Vz.Bericht 1. Quartal 2026
QualcommBericht 2. Quartal 2026
SiltronicBericht 1. Quartal 2026
TotalEnergies (ehem. Total)Bericht 1. Quartal 2026
Wacker ChemieBericht 1. Quartal 2026

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Microsoft
Amazon
BYD
Alphabet A
Mercedes-Benz
Deutsche Bank
adidas
Meta
Porsche AG Vz.
Nebius
Qualcomm
TotalEnergies (ehem. Total)
Wacker Chemie
DWS Group
Siltronic

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