Geschäftsklima im Euroraum verschlechtert sich - Verbraucher fürchten Inflation

29. ⁠Apr (Reuters) - Das Geschäftsklima in der Euro-Zone trübt sich im Zuge des Iran-Kriegs weiter ein. Das Barometer sank im April ‌auf 93,0 Punkte, nach revidiert 96,2 Zählern im März, wie am Mittwoch ⁠aus Daten ⁠der EU-Kommission hervorgeht. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Volkswirte hatten mit einem Wert von 95,2 gerechnet. Mehr Skepsis gab es vor allem bei ‌Konsumentinnen und Konsumenten sowie ‌im Einzelhandel und bei Dienstleistern.

Der Krieg in Nahost hat den Ölpreis massiv in ⁠die Höhe getrieben, und eine Entspannung ‌zeichnet sich derzeit kaum ⁠ab. Die teure Energie schürt Sorgen, dass die Inflation weiter zulegt, was erste Zahlen aus deutschen ‌Bundesländern bestätigen. Die ⁠Daten der EU-Kommission zeigen, ⁠dass das Barometer für die Inflationserwartungen der Verbraucher auf 49,1 Punkte gestiegen ist, nach revidiert 43,5 Zählern im März.

(Bericht von Mateusz Rabiega und Klaus Lauer, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich ⁠bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)