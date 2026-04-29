Frankfurt, ⁠29. Apr (Reuters) - Im festgefahrenen Tarifstreit wollen die Kabinengewerkschaft UFO und die Lufthansa wieder in einen Gesprächsmodus kommen. Ein ‌extern moderierter Prozess zur Frage der Zusammenarbeit und des Umgangs miteinander sei ⁠vereinbart, ⁠erkärte UFO auf ihrer Website. Tarifexperte Harry Jäger sagte am Mittwoch, er sei aber skeptisch, ob die nicht auf die umstrittenen Tariffragen ‌zielenden Gespräche eine Annäherung ‌bringen könnten. Die Fronten seien sehr verhärtet. Die Lufthansa bestätigte die Verabredung ⁠mit UFO. Wer die Tarifparteien wieder an ‌einen Tisch bringen ⁠soll, steht noch nicht fest.

UFO hatte wegen gescheiterter Verhandlungen über einen neuen Manteltarifvertrag bei Lufthansa und ‌dem Abblocken ⁠eines tariflichen Sozialplans für ⁠die in Abwicklung befindliche Cityline insgesamt vier Tage in diesem Jahr gestreikt. Mehr als tausend Beschäftigte protestierten Mitte April am Tag der 100-Jahr-Feier der Lufthansa nahe der Konzernzentrale.

(Bericht von Ilona Wissenbach, redigiert von ⁠Elke Ahlswede. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter ‌frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com)