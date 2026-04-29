Gewinn sinkt bei Mercedes-Benz nicht so stark wie erwartet

Frankfurt, 29. ⁠Apr (Reuters) - Der Autobauer Mercedes-Benz hat im ersten Quartal bei sinkender Nachfrage in China und Belastungen durch erhöhte US-Importzölle einen weiteren Gewinnschwund erlitten. Das Betriebsergebnis (Ebit) ging von Januar bis März um knapp 17 Prozent auf 1,9 Milliarden Euro zurück, wie der Dax-Konzern ‌am Mittwoch bekanntgab. Das Unternehmen schnitt damit besser ab als von Analysten erwartet. Nach einer Umfrage des Prognosehauses Visible Alpha hatten die Fachleute mit einem operativen ⁠Gewinn von ⁠1,6 Milliarden Euro gerechnet.

Der Umsatz schrumpfte leicht um fünf Prozent auf 31,6 Milliarden Euro (Prognose: 31,8 Milliarden Euro). Die Rendite im Hauptgeschäftsfeld Mercedes-Benz Cars sackte um rund drei Prozentpunkte auf 4,1 Prozent ab, da sich das operative Ergebnis fast halbierte. In China war der Pkw-Absatz zum Jahresauftakt wegen des intensiven Wettbewerbs und ‌der verhaltenen Nachfrage fast um ein Viertel eingebrochen. Mercedes-Chef ‌Ola Källenius erklärte kürzlich auf der Automesse in Peking, das Geschäft am größten Automarkt der Welt bleibe schwierig. Die kleinere Van-Sparte hingegen hielt ihre hohe Profitabilität mit zehn ⁠Prozent Marge, die Finanzsparte legte kräftig zu.

KOSTEN IM ZAUM HALTEN

Ein Ende der Durststrecke ist ‌aufgrund der ins Rollen kommenden Modelloffensive, ⁠die vom Einstiegsmodell CLA bis zur erneuerten S-Klasse reicht, nach drei schwachen Jahren in Sicht. "Die starke Nachfrage nach unseren neuen Produkten und die gut gefüllten Auftragsbücher bilden eine solide Grundlage für mehr Dynamik im zweiten Halbjahr", ‌erklärte Finanzchef Harald Wilhelm. Von 2025 ⁠bis 2027 bringt die Marke mit ⁠dem Stern mehr als 40 neue Modelle auf die Straße. Der Auftragseingang für die neuen E-Autos CLA, GLC und GLB habe sich in Europa mehr als verdoppelt. In China tun sich die Schwaben unterdessen weiterhin schwer, gegen die günstigeren chinesischen Anbieter anzukommen.

Trotz des Gewinnrückgangs sei das Unternehmen auf Kurs zum prognostizierten deutlich höheren operativen Konzernergebnis. Ein Anstieg um mehr als 15 Prozent gegenüber dem schwachen Vorjahr soll der Wegfall hoher, vom Abbau Tausender Stellen verursachter Restrukturierungskosten ⁠ermöglichen. Der Dax-Konzern werde an strikter Kostendisziplin festhalten, erklärte Finanzchef Wilhelm.

(Bericht von Ilona Wissenbach, redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung ‌unter frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com)