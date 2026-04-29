Gewinnrückgang bei Volvo Cars geringer als erwartet - Gegenwind in USA und China

Stockholm, 29. ⁠Apr (Reuters) - Ein überraschend robuster Gewinn im ersten Quartal wird bei Volvo Cars von Sorgen über das Geschäft in den USA und China überschattet. Das operative Ergebnis sank zwar auf 1,6 Milliarden Kronen von 1,9 Milliarden im Vorjahreszeitraum, wie der ‌schwedische Autobauer am Mittwoch mitteilte. Analysten hatten jedoch mit einem deutlich stärkeren Einbruch auf 900 bis 950 Millionen Kronen gerechnet. "Wir sind mit unseren Ergebnissen ⁠nicht zufrieden", sagte ⁠Konzernchef Hakan Samuelsson der Nachrichtenagentur Reuters. "Aber trotz eines Volumenrückgangs durch externe Faktoren ist unsere Profitabilität mehr oder weniger gleich geblieben." Dies sei bei allen intern beeinflussbaren Faktoren gut gelungen.

Besonders die Schwäche im US-Geschäft traf den Konzern härter als erwartet. Dort fiel eine wichtige Steuergutschrift für Käufer weg, was ‌neben den reinen E-Autos auch die Plug-in-Hybrid-Modelle betraf. ‌Zudem sehe sich der Konzern in den USA einem zunehmenden Wettbewerb in Segmenten ausgesetzt, in denen Konkurrenten vor Ort produzierte Autos anböten, sagte der Vertriebschef. Auch in ⁠China werde es in den kommenden Quartalen sehr schwierig sein, profitables Wachstum zu ‌erzielen. In bestimmten Märkten wie Deutschland herrsche ⁠zudem ein hoher Preisdruck. Gestützt wurden die Gewinne durch ein vor einem Jahr aufgelegtes Sparprogramm sowie einen stabilen Marktanteil im Premium-Segment in Europa. Der Umsatz ging im ersten Quartal um elf Prozent zurück.

Für ‌das zweite Quartal rechnet Volvo Cars ⁠mit anhaltendem Gegenwind und Belastungen durch den ⁠Produktionsanlauf des neuen Elektromodells EX60. Allerdings sei die Nachfrage nach dem EX60 in Europa stark, sagte der Vertriebschef. Die Marge bei diesen Bestellungen sei zudem besser als bei dem vergleichbaren Plug-in-Hybrid-Modell. Für das Gesamtjahr hält der Konzern, der mehrheitlich zur chinesischen Geely-Gruppe gehört, jedoch an seinem Ziel fest, den Absatz zu steigern. "Wir werden uns jetzt einfach darauf konzentrieren, in der zweiten Jahreshälfte wieder auf Wachstumskurs zu kommen", sagte Samuelsson.

(Bericht von Marie ⁠Mannes, geschrieben von Anneli Palmen, redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)