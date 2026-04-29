Grönlands „weißes Gold“: Vergessene Lagerstätte als West-Trumpf bei Seltenen Erden

Es gibt Momente an der Börse, in denen sich aus einer scheinbar trockenen M&A-Meldung plötzlich eine ganze Investmentgeschichte herausschält. Diese Woche war so ein Moment. Eine Übernahme im Rohstoffsektor, die auf den ersten Blick wie das übliche Stühlerücken aussieht, entpuppt sich bei genauerem Hinsehen als der entscheidende strategische Schritt für eines der spannendsten Seltenerd-Projekte außerhalb Chinas. Es geht um eine Lagerstätte im Süden Grönlands. In den letzten Monaten sorgte sie gleich mehrfach für Schlagzeilen. Erst kam ein 1,5-Milliarden-Dollar-Joint-Venture mit einem saudischen Konglomerat. Dann folgte die Genehmigung der grönländischen Regierung. Schließlich rückte das politische Interesse aus Washington in den Fokus. US-Präsident Donald Trump hat die Insel als „absolute Notwendigkeit" für die nationale Sicherheit der USA bezeichnet. Wer in den letzten zwölf Monaten den Markt für kritische Mineralien auch nur am Rande verfolgt hat, weiß: Hier entsteht etwas, das die westliche Lieferkette für die Energiewende, die Verteidigungsindustrie und die KI-Infrastruktur entscheidend mitprägen kann. Für Abonnenten unseres Chartzeit Depots ist die Sache noch interessanter. Die jüngste Unternehmenstransaktion löst genau jene strukturelle Bewertungsbremse, die eine Aktie aus dem Investment-Portfolio bisher zurückgehalten hat. Der folgende Artikel zeigt, warum ich an der Position festhalte, was die Mathematik des Deals für meinen Investmentcase bedeutet und wo die nächsten Kurstreiber liegen.

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