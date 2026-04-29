Ifo-Stellenbarometer fällt auf niedrigsten Stand seit Mai 2020

Berlin, 29. ⁠Apr (Reuters) - Die Unternehmen in Deutschland planen einen so großen Stellenabbau wie seit den Anfängen der Corona-Pandemie vor sechs Jahren nicht mehr. Das Beschäftigungsbarometer sank im April auf 91,3 Punkte, von 93,4 Punkten im März, wie ‌das Münchner Ifo-Institut am Mittwoch zu seiner Umfrage mitteilte. Das ist der niedrigste Wert seit Mai 2020. "Die geopolitische Unsicherheit greift auf die ⁠Personalplanungen der ⁠Unternehmen über", sagte der Leiter der Ifo-Umfragen, Klaus Wohlrabe. "Es werden mehr Arbeitsplätze ab- als aufgebaut."

Die Arbeitsmarktsituation in der Industrie bleibt den Angaben zufolge angespannt: Dort hat sich das Barometer verschlechtert. "Kaum eine Branche bleibt vom Arbeitsplatzabbau verschont", betonte das Ifo-Institut. Gleiches gelte für den Groß- und ‌Einzelhandel. Bei den Dienstleistern ist der Indikator ‌eingebrochen und auf den niedrigsten Stand seit Beginn der Corona-Krise gesunken. In der Logistikbranche - die die hohen Kraftstoffpreise infolge des Iran-Kriegs spürt - schlagen sich ⁠die gestiegenen Kosten nun auch in den Personalplanungen nieder. Auch der Tourismus ‌ist vom Arbeitsplatzabbau betroffen.

"Eine nachhaltige Entspannung ⁠am Arbeitsmarkt ist erst zu erwarten, wenn die Unsicherheiten deutlich nachlassen", sagte Ifo-Forscher Wohlrabe. Danach sieht es allerdings derzeit nicht aus: Der Iran-Krieg drückt die Stimmung in den Chefetagen der deutschen ‌Wirtschaft auf das niedrigste Niveau ⁠seit den Zeiten der Corona-Pandemie zu ⁠Beginn des Jahrzehnts. Der Ifo-Index sank im April auf 84,4 Punkte, nach revidiert 86,3 Zählern im März, wie das Münchner Ifo-Institut bei einer Umfrage unter rund 9000 Führungskräften Ende voriger Woche mitteilte. Dies ist der niedrigste Stand seit Mai 2020 - einer Zeit also, in der die Pandemie die Wirtschaft im Würgegriff hielt. Die Firmen blicken dabei erheblich pessimistischer auf die kommenden Monate. "Die Iran-Krise trifft die ⁠deutsche Wirtschaft hart", sagte Ifo-Präsident Clemens Fuest.

(Bericht von Rene Wagner, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)