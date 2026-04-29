Immobilienportal-Betreiber Scout24 verdient deutlich mehr

München, 29. ⁠Apr (Reuters) - Der Betreiber des Immobilienportals "Immoscout24" hat im ersten Quartal dank Preiserhöhungen und teureren Mitgliedschaften für Makler deutlich mehr verdient. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) stieg um 15 Prozent auf 107,9 Millionen Euro, wie ‌Scout24 am Mittwoch mitteilte. Der Umsatz kletterte um 14 Prozent auf 179,6 Millionen Euro, die operative Umsatzrendite (bereinigte Ebitda-Marge) verbesserte sich damit auf 60,1 (2025: ⁠59,5) Prozent. ⁠Am stärksten wuchs das Geschäft mit Immobilien-Profis. Unter dem Strich stand ein Gewinn von 68,5 Millionen Euro, der 37 Prozent über Vorjahr lag. Das lag an der Auflösung von Rückstellungen für Aktien-Boni und an Währungsgewinnen.

Scout24 steckte dabei die höheren Kosten für Marketing und IT weg. Letztere waren der ‌Integration der beiden spanischen Immobilien-Plattform geschuldet, die ‌seit März in der Bilanz von Scout24 geführt werden. Scout24 hat für Fotocasa und Habitaclia 153 Millionen Euro gezahlt.

Die Übernahmen sollen in diesem Jahr bereits den Umsatz ⁠nach oben treiben. Scout24 rechnet weiterhin mit einem Umsatzwachstum von 16 bis ‌18 Prozent, sechs bis sieben Prozentpunkte ⁠sollen aus Spanien kommen. Die Ebitda-Marge werde wegen der Zukäufe aber nur bei 61 Prozent liegen, ohne Spanien wären es 64 Prozent.

Am Dienstagabend hatte Scout24 angekündigt, seinen laufenden Aktienrückkauf zu beschleunigen. Noch im ‌Juni will das Unternehmen eine zweite, ⁠bis zu 250 Millionen Euro schwere ⁠Rückkauf-Tranche starten, die noch in diesem Jahr abgeschlossen werden soll. Der erste Teil des Rückkaufs ist fast ausgeschöpft: Bisher hat Scout24 eigene Papiere für rund 84,5 Millionen Euro erworben, bis 29. Mai sollen es 100 Millionen sein. Die beiden Tranchen sind Teil eines Rückkaufprogramms über rund eine halbe Milliarde Euro, das bis 2028 laufen soll. Scout24 hatte nach dem 2,84 Milliarden Euro schweren Verkauf des Auto-Anzeigenportals Autoscout24 im Jahr ⁠2020 damit begonnen, in großem Stil eigene Aktien aufzukaufen.

(Bericht von Alexander Hübner. Redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)