Inflation steigt auf höchsten Stand seit Anfang 2024

Steigende Ölpreise infolge des Iran-Kriegs haben die deutsche Inflation im April auf den höchsten Stand seit mehr als zwei Jahren getrieben. Waren und Dienstleistungen kosteten 2,9 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Das ist der stärkste Anstieg seit Anfang 2024, wie aus der am Mittwoch veröffentlichten Schätzung des Statistischen Bundesamtes hervorgeht.

Bereits im März war die Teuerungsrate auf 2,7 Prozent nach oben geschnellt, ‌nachdem sie im Februar noch bei 1,9 Prozent gelegen hatte. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten sogar mit einem Anstieg auf drei Prozent gerechnet. Von März auf April zogen die Preise um 0,6 Prozent an.

"Solange die Lieferkette ⁠aus dem Persischen ⁠Golf unterbrochen ist, steigt der Inflationsdruck langsam, aber stetig", sagte DekaBank-Chefvolkswirt Ulrich Kater. "Ob die Preissteigerungen in der zweiten Jahreshälfte anhalten oder sich wieder umkehren, hängt einzig und allein von der Öffnung der Straße von Hormus ab."

Diesel verteuerte sich etwa in Nordrhein-Westfalen um 36,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, Benzin um 18,8 Prozent. Für Heizöl mussten 27,3 Prozent mehr bezahlt werden, für Fernwärme 2,0 Prozent mehr. "Bisher scheint sich der Preisdruck kaum über die Energiepreise hinweg ausgeweitet zu haben", sagte ‌Ökonom Felix Schmidt von der Berenberg Bank.

Mehr Unternehmen wollen Preise erhöhen

Allerdings könnte ‌sich das ändern: Einer Umfrage des Ifo-Instituts zufolge planen mehr Unternehmen, ihre Preise anzuheben. Der entsprechende Indikator für die Preiserwartungen stieg von 25,5 Punkte im März auf 31,6 Stellen im April und damit auf den höchsten Stand seit Januar 2023. "Der Iran-Krieg hinterlässt seine ⁠Spuren in der deutschen Wirtschaft", sagte Ifo-Konjunktur-Chef Timo Wollmershäuser. "Die Unternehmen geben die gestiegenen Energiekosten nun zunehmend an ihre Kunden weiter."

Der Ende ‌Februar begonnene Krieg der USA und Israels gegen den Iran ⁠hat die Öl- und Gaspreise in die Höhe getrieben. Durch die Straße von Hormus, über die normalerweise ein Fünftel des globalen Ölverbrauchs abgewickelt wird, fließt derzeit kein Öl. Das sorgt für eine Verknappung, weshalb die Weltmarktpreise gestiegen sind.

Bundesweit zogen die Energiepreise deshalb im April um 10,1 Prozent zum Vorjahresmonat an (März: +7,2 Prozent). "Selbst wenn ‌die Straße von Hormus freikommt, wird der Rohölpreis nur langsam ⁠sinken", sagte der Chefvolkswirt der Privatbank Hauck Aufhäuser Lampe, ⁠Alexander Krüger. "Produktionsstätten sind zerstört, nicht alle Schiffe können sofort beladen losfahren."

Was macht die EZB?

Nahrungsmittel verteuerten sich im April mit 1,2 (März: +0,9) Prozent unterdurchschnittlich. Dienstleistungen wie Versicherungen oder Reisen kosteten 2,8 (März: 3,2) Prozent mehr. Die Preise ohne Nahrungsmittel und Energie, auch als Kerninflation bezeichnet, stiegen nur noch um 2,3 (März: 2,5) Prozent.

Der etwas schwächer als erwartet ausgefallene Inflationsanstieg in Europas größter Volkswirtschaft dürfte vor der Zinssitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) an diesem Donnerstag "für eine gewisse Entspannung sorgen", sagte Berenberg-Ökonom Schmidt. Eine Zinserhöhung sei damit nahezu ausgeschlossen.

Bei der übernächsten Sitzung des EZB-Rates im Juni werde die Lage neu bewertet. "Viel wird davon abhängen, ob es zu einer weiteren Deeskalation im Iran-Krieg kommt", sagte Schmidt. Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer betonte: "Die Luft ⁠für die EZB wird dünner. Sie dürfte ihre Leitzinsen zwar noch nicht in dieser Woche erhöhen, aber auf der übernächsten Sitzung im Juni."