Konjunkturdaten
Inflation steigt mit Iran-Krieg auf 2,9 Prozent im April
dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Quelle: Eduardo Y/Shutterstock.com
Der Preisschock infolge des Iran-Kriegs hat die Inflationsrate in Deutschland im April weiter nach oben getrieben. Die Verbraucherpreise lagen um 2,9 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats - nach 2,7 Prozent im März, wie das Statistische Bundesamt auf Basis vorläufiger Zahlen mitteilte.
Das könnte dich auch interessieren
EdelmetalleInflations- und Zinssorgen drücken auf Goldpreis - Silber leidet ebenfallsgestern, 13:45 Uhr · dpa-AFX
Kraftstoffpreise treiben die TeuerungSpaniens Inflation zieht etwas weiter anheute, 07:57 Uhr · dpa-AFX
Alphabet, Amazon, Meta und MicrosoftVor den Zahlen: Vier Mag-Seven-Werte im Chartcheckgestern, 14:00 Uhr · onvista
Dax Tagesrückblick 28.04.2026Dax verliert moderat - neue Glyphosat-Sorgen bei Bayergestern, 15:58 Uhr · onvista
Premium-Beiträge
Analyse von Musks WeltraumfirmaRekord-Börsengang von SpaceX: So schätzen wir den IPO einheute, 12:30 Uhr · onvista
Tech-Investor Philipp Klöckner„Der SpaceX-Börsengang ist Musks Versuch, xAI zu retten“heute, 12:30 Uhr · onvista
Alphabet, Amazon, Meta und MicrosoftVor den Zahlen: Vier Mag-Seven-Werte im Chartcheckgestern, 14:00 Uhr · onvista