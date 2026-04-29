Konjunkturdaten

Inflation steigt mit Iran-Krieg auf 2,9 Prozent im April

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
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Quelle: Eduardo Y/Shutterstock.com

Der Preisschock infolge des Iran-Kriegs hat die Inflationsrate in Deutschland im April weiter nach oben getrieben. Die Verbraucherpreise lagen um 2,9 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats - nach 2,7 Prozent im März, wie das Statistische Bundesamt auf Basis vorläufiger Zahlen mitteilte.

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