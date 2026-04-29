Iran-Krieg treibt deutsche Inflationsrate im April auf 2,9 Prozent

Reuters · Uhr
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Berlin, ⁠29. Apr (Reuters) - Stark gestiegene Ölpreise infolge des Iran-Kriegs schlagen ‌zunehmend auf die Lebenshaltungskosten in Deutschland durch. ⁠Die ⁠Inflationsrate stieg im April auf 2,9 Prozent, von 2,7 Prozent im ‌März, wie ‌das Statistische Bundesamt am Mittwoch in ⁠einer ersten Schätzung mitteilte. ‌Daten aus ⁠den Bundesländern zufolge zogen vor allem die Preise ‌für ⁠Kraftstoffe und Heizöl ⁠im Vergleich zum Vorjahresmonat stark an.

(Bericht von Rene Wagner, redigiert von Klaus Lauer - Bei Rückfragen wenden Sie ⁠sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)

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