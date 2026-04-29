Iran-Krieg treibt deutsche Inflationsrate im April auf 2,9 Prozent
Reuters · Uhr
Berlin, 29. Apr (Reuters) - Stark gestiegene Ölpreise infolge des Iran-Kriegs schlagen zunehmend auf die Lebenshaltungskosten in Deutschland durch. Die Inflationsrate stieg im April auf 2,9 Prozent, von 2,7 Prozent im März, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch in einer ersten Schätzung mitteilte. Daten aus den Bundesländern zufolge zogen vor allem die Preise für Kraftstoffe und Heizöl im Vergleich zum Vorjahresmonat stark an.
(Bericht von Rene Wagner, redigiert von Klaus Lauer - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)
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