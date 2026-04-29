IRW-News: Grande Portage Resources Ltd.: Grande Portage Resources startet ein umfassendes geochemisches Charakterisierungsprogramm und Versatztests für das Goldprojekt New Amalga

IRW-PRESS: Grande Portage Resources Ltd.: Grande Portage Resources startet ein umfassendes geochemisches Charakterisierungsprogramm und Versatztests für das Goldprojekt New Amalga

VANCOUVER, BC / ACCESS Newswire / 29. April 2026 / Grande Portage Resources Ltd. (TSXV:GPG)(OTCQB:GPTRF)(FWB:GPB) (Grande Portage oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es ein formelles, umfassendes geochemisches Charakterisierungsprogramm gestartet hat, um die Genehmigungsverfahren für das Goldprojekt New Amalga im Südosten Alaskas voranzutreiben; die Proben wurden am 24. April versandt.

Die geochemische Charakterisierung ist eine Standard-Umweltstudie für Metallbergbauprojekte. Diese Untersuchungsarbeiten dienen dazu festzustellen, ob die verschiedenen Gesteinsarten, die im Rahmen des Projekts abgebaut werden sollen, das Potenzial haben, langfristig reaktiv zu sein (Säurebildung, die zur Freisetzung von Metallen führt). Frühere begrenzte Untersuchungen an einer kleinen Anzahl von Nebengesteinsproben aus New Amalga, die in den Jahren 2020-2021 durchgeführt wurden, lieferten günstige Ergebnisse und belegten bei allen getesteten Proben signifikante Netto-Säure-Neutralisationsverhältnisse (Tabelle 1).

Im Rahmen des aktuellen Programms wird eine weitaus größere Anzahl von Proben untersucht, die repräsentativ für die verschiedenen Gesteinsarten in den Gebieten sind, die gemäß dem Minenplan aus der vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung (PEA) (Stichtag 11. Februar 2026) abgebaut werden sollen. Die Laborarbeiten werden von SGS North America durchgeführt, wobei Stantec Consulting Services Inc. die Programmgestaltung und die technische Aufsicht übernommen wird.

Im Minenplan der PEA ist vorgesehen, dass das gesamte Erschließungsgestein sowie das bei der Erzsortierung ausgesonderte Gestein wieder unterirdisch in die Mine zurückgeführt wird, hauptsächlich in Form von zementiertem Gesteinsversatzmaterial (CRF), sodass nach der Stilllegung kein Abraum auf den Halden an der Oberfläche verbleibt. Dementsprechend wird das Testprogramm auch die erstmalige Herstellung von CRF unter Verwendung von Material aus New Amalga umfassen. Zerkleinerte Gesteinsproben werden mit Zement gemischt und zu Zylindern gegossen, die sowohl geochemischen Tests als auch Druckversuchen zur einachsigen Druckfestigkeit (UCS) unterzogen werden. Dadurch wird die Festigkeit des Versatzes bewertet und der Zementgehalt ermittelt, der erforderlich ist, um die notwendige strukturelle Unterstützung für die Mine zu gewährleisten.

Ian Klassen, President und CEO, sagt dazu: Der Start des geochemischen Programms ist ein bedeutender Meilenstein im Fortschritt unserer Umweltstudien. Die Ergebnisse dieses Programms werden wichtige Inputs für das NEPA-Umweltprüfungsverfahren der Bundesregierung sowie für die Bergbaugenehmigungen des Bundesstaates Alaska liefern. Die Versatztests werden zudem wichtige Daten für zukünftige technische Planungs- und Kostenstudien bereitstellen. Wir freuen uns, dass das Projekt nach den hervorragenden Ergebnissen unserer im letzten Monat veröffentlichten PEA weiter an Dynamik gewinnt.

Tabelle 1: Ergebnisse der historischen geochemischen Untersuchungen an Nebengesteinsproben aus New-Amalga, 2020-2021*

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*Ein NNP-Wert von mehr als 20 kg CaCO3/t und ein NP/AP-Verhältnis von mehr als 2,0 werden im Allgemeinen als Kriterien herangezogen, um ein Material als nicht potenziell säurebildend einzustufen. Alle zuvor untersuchten Proben erfüllten diese Kriterien.

Projektzusammenfassung:

Das Goldprojekt New Amalga liegt nur 25 km von Alaskas Hauptstadt Juneau und 6 km von einer asphaltierten Straße entfernt. Die Ressource kann in mehrere Richtungen erweitert werden und verfügt über eine angedeutete Ressource von 1.438.500 Unzen Gold mit einem Durchschnittsgehalt von 9,47 g/t Au (4.726.000 Tonnen) und eine vermutete Ressource von 515.700 Unzen Gold mit einem Durchschnittsgehalt von 8,85 g/t Au (1.813.000 Tonnen).

Das aktuelle Entwicklungskonzept, wie in der vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung (PEA) mit Stichtag 11. Februar 2026 beschrieben, sieht einen kleinen Untertagebergbau vor, bei dem das Material zur Verarbeitung durch einen Dritten abtransportiert wird, sodass keine Goldgewinnungsanlage oder ein Tailings-Lager vor Ort erforderlich ist.

Diese Konfiguration bietet mehrere Vorteile:

- Macht den Bau einer Goldgewinnungsanlage überflüssig, minimiert den Platzbedarf der Mine, den Strombedarf und reduziert die CAPEX-Kosten für den Bau des Projekts.

- Macht die Errichtung einer Tailings-Entsorgungsanlage vor Ort überflüssig, da keine Tailings entstehen würden.

- Macht permanente Abraumlagerstätten überflüssig. Der bei der Minenerschließung anfallende Abraum würde als Stollenverfüllung in die unterirdischen Stollen zurückgeführt werden.

- Keine Verwendung chemischer Reagenzien für die Goldverarbeitung vor Ort.

- Reduziert den Flächenverbrauch und die Gesamtumweltbelastung drastisch.

- Erleichtert die Stilllegung und Rekultivierung nach dem Bergbau erheblich.

- Vereinfacht die Umweltprüfung und das Genehmigungsverfahren.

Projekt-Highlights:

- Eine 100%ige Beteiligung am Goldprojekt New Amalga, das sich in der Nähe der Infrastruktur nur 25 km nördlich von Juneau (Alaska) und 6 km von einer ganzjährig befahrbaren asphaltierten Straße entfernt befindet (Abb. 2)

- Hervorragende Wirtschaftlichkeit, wie von der NI 43-101-konformen vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung (Stichtag 11. Februar 2026) belegt

- Excellent economics demonstrated by NI43-101 Preliminary Economic Assessment (with an effective date of February 11, 2026):

o Basisfall (Base Case) mit einem Goldpreis von 3.200 US$/oz: Kapitalwert (NPV5) nach Steuern von 721 Mio. US$, interner Zinsfuß (IRR) nach Steuern von 56 %

o At Base Case of US$3,200/oz gold price: after-tax NPV5 of US$721m, after-tax IRR of 56%

o Aufwärtsfall (Upside Case) mit einem Goldpreis von 5.000 US$/oz: NPV5 nach Steuern von 1.557 Mio. US$, IRR nach Steuern von 91 %

o At upside case of US$5,000/oz gold price: after-tax NPV5 of US$1,557m, after-tax IRR of 91%

- Das Konzessionsgebiet beherbergt mindestens 8 große, lange, goldhaltige mesothermale Erzgänge

- 240 Bohrlöcher von 55 Bohrplattformen mit einer Gesamtlänge von ca. 65.000 m bestätigen ein großes Gold-Quarz-System

- Proben aus früheren Bohrungen brachten Ergebnisse von mehreren Unzen in verschiedenen Erzgängen. Ausgewählte Proben umfassen:

Erzgang Deep Trench: 15,3 m mit einem Gehalt von 37,1 g/t Au, 8,3 m mit einem Gehalt von 58,6 g/t Au, 11,6 m mit einem

Gehalt von 28,3 g/t

Au

Erzgang Goat: 2,1 m mit einem Gehalt von 74,2 g/t Au, 6,3 m mit einem Gehalt von 15,7 g/t Au

Erzgang Main: 3,1 m mit einem Gehalt von 79,2 g/t Au, 2,1 m mit einem Gehalt von 37,2 g/t Au, 3,1 m mit einem Gehalt von

13,9 g/t

Au

Erzgang Ridge: 1,5 m mit einem Gehalt von 43,0 g/t Au, 1,5 m mit einem Gehalt von 29,2 g/t Au

Erzgang Sleeping Giant: 2,1 m mit einem Gehalt von 15,4 g/t Au, 3,2 m mit einem Gehalt von 20,7 g/t Au

Siehe Abb. 1 unten für die ungefähren Standorte ausgewählter Abschnitte.

- Die aktualisierte Mineralressourcenschätzung (MRE) des Unternehmens gemäß NI 43-101 mit Gültigkeitsdatum 17. Juli 2024 weist eine angedeutete Ressource von 1.438.500 Unzen Gold mit einem Durchschnittsgehalt von 9,47 g/t Au (4.726.000 Tonnen) sowie eine vermutete Ressource von 515.700 Unzen Gold mit einem Durchschnittsgehalt von 8,85 g/t Au (1.813.000 Tonnen) sowie eine angedeutete Ressource von 891.600 Unzen Silber mit einem Durchschnittsgehalt von 5,86 g/t Ag (4.726.000 Tonnen) sowie eine vermutete Ressource von 390.600 Unzen Silber mit einem Durchschnittsgehalt von 7,33 g/t Silber (1.813.000 Tonnen) aus.

- Die Lagerstätte ist nach Norden, Süden und in die Tiefe hin offen.

- Schlitzproben aus dem Oberflächenaufschluss des Erzgangs Goat ergaben 129,02 g/t Gold (3,76 opt) und 290 g/t Gold (8,46 opt) mit 224 g/t Silber (6,53 opt).

- Die LiDAR-Untersuchung des Konzessionsgebiets ergab zahlreiche Ziele - die ersten getesteten Ziele bestätigten Goldvorkommen.

- Es wurden hervorragende metallurgische Ausbeuten von bis zu 98,2 % erzielt.

- Abschluss einer mehr als 6-jährigen umweltbezogenen Ausgangsuntersuchung der Wasserqualität

- Die aktuelle Entwicklungsstrategie sieht einen kleinen Untertagebergbau mit externer Verarbeitung durch Dritte vor, wodurch keine Mühle oder Tailings-Lagerstätte vor Ort erforderlich ist. Diese Konfiguration reduziert die Kapitalkosten, minimiert die Umweltbelastung des Projekts erheblich und erleichtert die Genehmigungserteilung.

- Unterzeichnung einer Absichtserklärung mit Goldbelt Inc. (einer nach dem Alaska Native Claims Settlement Act gegründeten Alaska Native Corporation) über die Entwicklung eines Erz-Exportterminals in Cascade Point, einem privaten Grundstück von Goldbelt, das nur 22 km vom Projektstandort entfernt liegt.

- Vorläufige wirtschaftliche Bewertung gemäß NI 43-101 in Arbeit, voraussichtliche Fertigstellung im ersten Quartal 2026.

Abb. 1: Ungefährer Standort der ausgewählten Abschnitte

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Abb. 2: Standort des Goldprojekts New Amalga

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Kyle Mehalek, P.E., ist der qualifizierte Sachverständige (QP) im Sinne von NI 43-101 und hat die technischen Angaben in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt. Herr Mehalek ist im Sinne von NI 43-101 unabhängig von Grande Portage.

Über Grande Portage:

Grande Portage Resources Ltd. ist ein börsennotiertes Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf die Weiterentwicklung des Projekts New Amalga Mine konzentriert, das aus der Herbert Gold-Entdeckung etwa 25 km nördlich von Juneau, Alaska, hervorgegangen ist. Das Unternehmen hält eine 100%ige Beteiligung am Konzessionsgebiet New Amalga. Das Goldvorkommen New Amalga ist in Länge und Tiefe offen und beherbergt mindestens sechs Hauptkomposit-Erzgang-Verwerfungsstrukturen, die Quarz-Sulfid-Erzgänge mit Bandstruktur enthalten. Das Projekt liegt prominent innerhalb des 160 km langen Juneau Gold Belt, in dem bereits über acht Millionen Unzen Gold gefördert wurden.

Die aktualisierte NI 43-101-konforme Mineralressourcenschätzung (MRE) des Unternehmens wurde mit einem Cutoff-Gehalt von 2,5 Gramm pro Tonne Gold (g/t Au) auf Basis der Mineralressourcen erstellt und umfasst: eine angedeutete Ressource von 1.438.500 Unzen Gold mit einem Durchschnittsgehalt von 9,47 g/t Au (4.726.000 Tonnen); und eine vermutete Ressource von 515.700 Unzen Gold mit einem Durchschnittsgehalt von 8,85 g/t Au (1.813.000 Tonnen) sowie eine angedeutete Ressource von 891.600 Unzen Silber mit einem Durchschnittsgehalt von 5,86 g/t Ag (4.726.000 Tonnen); und eine vermutete Ressource von 390.600 Unzen Silber mit einem Durchschnittsgehalt von 7,33 g/t Silber (1.813.000 Tonnen). Die MRE wurde von Dr. David R. Webb, Ph.D., P.Geol., P.Eng. (DRW Geological Consultants Ltd.), mit einem Stichtag vom 17. Juli 2024 erstellt.

IM NAMEN DES BOARDS

Ian Klassen

Ian M. Klassen

President & Chief Executive Officer

Tel: (604) 899-0106

E-Mail: Ian@grandeportage.com

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Bitte beachten Sie, dass das Unternehmen gemäß National Instrument 43-101 offenlegen muss, dass es keine Produktionsentscheidung auf der Basis von NI 43-101-konformen Reservenschätzungen, vorläufigen wirtschaftlichen Bewertungen oder Machbarkeitsstudien getroffen hat und dass Produktionsentscheidungen, die in der Vergangenheit ohne solche Berichte getroffen wurden, mit einer erhöhten Unsicherheit und höheren technischen und wirtschaftlichen Risiken des Scheiterns verbunden waren. Zu diesen Risiken gehören unter anderem Bereiche, die in einer Machbarkeitsstudie oder einer vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung genauer analysiert werden, wie z. B. die Anwendung wirtschaftlicher Analysen auf Mineralressourcen, detailliertere metallurgische und andere spezialisierte Studien in Bereichen wie Abbau- und Gewinnungsmethoden, Marktanalysen sowie Auswirkungen auf Umwelt, Gesellschaft und Gemeinden. Jede Entscheidung, die New Amalga Mine in dem von der Unternehmensleitung beabsichtigten Umfang in den operativen Betrieb zu nehmen, eine Mine zu erweitern, andere produktionsbezogene Entscheidungen zu treffen oder anderweitig den operativen Bergbau- und Verarbeitungsbetrieb durchzuführen, würde weitgehend auf internen, nicht öffentlichen Daten des Unternehmens sowie auf Berichten beruhen, die auf Explorations- und Bergbauarbeiten des Unternehmens und von Geologen und Ingenieuren, die vom Unternehmen beauftragt wurden, beruhen.

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Quelle: Grande Portage Resources Limited

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