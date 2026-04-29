Mailand, ⁠29. Apr (Reuters) - Der familiengeführte italienische Pharmakonzern Chiesi baut mit einer milliardenschweren Übernahme sein Geschäft in den USA aus. Das Unternehmen bot den Aktionären ‌des US-Wettbewerbers KalVista am Mittwoch 27 Dollar je Anteilsschein oder insgesamt 1,9 Milliarden Dollar in ⁠bar ⁠an. KalVista-Papiere stiegen daraufhin an der Wall Street um bis zu 39,1 Prozent auf ein Fünf-Jahres-Hoch von 26,76 Dollar.

Mit der größten Übernahme der Firmengeschichte will Chiesi das Geschäft mit ‌Medikamenten zur Behandlung seltener Krankheiten ‌ausbauen und den Marktanteil in den USA vergrößern. Die Spitzen beider Unternehmen befürworten die Transaktion ⁠den Angaben zufolge einhellig. Chiesi finanziere sie mit ‌Eigenmitteln und zusätzlichen Schulden, ⁠sagte ein Insider. Der Konzern verfügt über Barmittel in Höhe von 729 Millionen Euro.

Die italienische Pharmafirma erwirtschaftete 2025 einen Umsatz ‌von 3,6 Milliarden ⁠Euro. Dieser soll bis 2030 ⁠auf sechs Milliarden Euro steigen. Einen Wachstumschub erhofft sich Chiesi vor allem von dem KalVista-Medikament zur Behandlung des hereditären Angioödems (HAE). Diese seltene Erbkrankheit führt zu wiederkehrenden, schmerzhaften Schwellungen.

(Bericht von Giancarlo Navach; geschrieben von Hakan Ersen, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen ⁠wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)