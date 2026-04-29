Kabinett beschließt Gesetzentwurf zur Krankenkassen-Reform

Berlin, ⁠29. Apr (Reuters) - Das Bundeskabinett hat am Mittwoch den Gesetzentwurf zu einer Reform der gesetzlichen Krankenkassen ‌beschlossen. Mit dem Gesetz soll das drohende Defizit in der GKV ⁠von ⁠rund 15 Milliarden Euro im kommenden Jahr geschlossen werden. Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) will dies mit einer Reihe von Maßnahmen ‌erreichen, die alle Sektoren ‌des Gesundheitssystems betreffen. Dies reicht von Einschnitten für die Pharma-Industrie, ⁠Ärzte und Krankenkassen bis zu ‌neuen Belastungen für ⁠Versicherte. Kanzler Friedrich Merz hatte von der größten Reform im Gesundheitsbereich der vergangenen 20 ‌Jahre gesprochen. ⁠Oberstes Ziel der ⁠Regierung ist es, die Krankenkassenbeiträge für Versicherte und Unternehmen bei 14,6 Prozent zu halten.

(Bericht von Andreas Rinke; redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere ⁠Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)