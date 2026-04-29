Kabinett beschließt Rentenerhöhung um 4,24 Prozent

Reuters · Uhr
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Berlin, ⁠29. Apr (Reuters) - Die rund 23 Millionen Rentnerinnen und Rentner in Deutschland erhalten vom 1. Juli 2026 ‌an deutlich mehr Geld. Das Bundeskabinett beschloss am Mittwoch eine Erhöhung ⁠um ⁠4,24 Prozent. Arbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) sagte, die gute Lohnentwicklung führe zu einer spürbaren Rentenanpassung, mit der die Verlässlichkeit der gesetzlichen ‌Rente zum Ausdruck komme. ‌Über die Rentenerhöhung hatte Reuters bereits Anfang März berichtet. Im Kabinett ⁠folgte nun der förmliche Beschluss.

Für eine ‌Standardrente bei durchschnittlichem ⁠Verdienst und 45 Beitragsjahren bedeutet die Anhebung ein monatliches Plus von 77,85 Euro. Die Renten ‌steigen ⁠damit erneut stärker als ⁠die Inflation, die durch gestiegene Energiepreise als Folge des Iran-Krieges bei annähernd drei Prozent erwartet wird.

(Bericht von Holger Hansen, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an ⁠unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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