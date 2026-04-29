Kanzler: Wenig Spielraum für Nachbesserung bei Gesundheitsreform

- von Andreas Rinke

Berlin, ⁠29. Apr (Reuters) - - Bundeskanzler Friedrich Merz hat den vom Kabinett beschlossenen Gesetzentwurf zur Reform der gesetzlichen Krankenversicherung als historisch bezeichnet. "Diese Reform der Krankenversicherung stellt eine der größten Sozialstaatsreformen der letzten Jahrzehnte dar", sagte der CDU-Chef am Mittwoch. Mit den Einsparungen von mehr als 16 Milliarden Euro verhindere man, dass die Beiträge für gesetzlich Versicherte steigen müssten. Während Gesundheitsministerin Nina Warken von einer sozial ausgewogenen Reform sprach, die allen Akteuren im Gesundheitssystem etwas abverlange, ‌kam scharfe Kritik aus den Bundesländern, der Wirtschaft, der Opposition und von Lobbyverbänden.

Das Kabinett billigte den Gesetzentwurf, nachdem die Ressorts am Dienstag länger verhandelt hatten. Er sieht ein Entlastungsvolumen von 16,3 Milliarden Euro im kommenden Jahr und 38,3 Milliarden Euro 2030 vor. Merz ⁠verwies darauf, dass das ⁠erwartete Defizit im kommenden Jahr 15 Milliarden und im Jahr 2030 40 Milliarden Euro betragen würde. Somit sei eine Beitragssteigerung für Versicherte und Firmen abgewendet.

Zugleich warnte der Kanzler, dass es in den parlamentarischen Beratungen wenig Spielraum für Veränderungen gebe. "Wir haben sogar noch einen kleinen Puffer. Der ist allerdings in der Tat durch die Beratung der letzten Wochen ein wenig kleiner geworden", sagte Merz. "Jetzt gibt es keinen Spielraum mehr, weitere Korrekturen nach unten vorzunehmen im Sinne dieses Reformvorhabens." Wenn es im parlamentarischen Verfahren Vorschläge geben sollte, um etwas an der Reform zu ändern, ‌müsse das an anderer Stelle ausgeglichen werden.

STEUER AUF ZUCKERGETRÄNKE GEPLANT

Zur Reform gehört die Einführung ‌einer Abgabe auf zuckergesüßte Getränke ab 2028, Vorgaben für die Pharmabranche, Einschnitte für Ärzte und Krankenkassen sowie Mehrbelastungen für Versicherte. "Ohne diese Reformen wären die Belastungen für alle, für die Versicherten und die Unternehmen, in den nächsten Jahren wesentlich höher", sagte Warken.

Mit Blick auf die Pharmabranche verwies die CDU-Politikerin darauf, dass ⁠man bei den Mehrbelastungen einen Mechanismus gefunden habe, der Unternehmen weniger treffe, die in Deutschland forschten und produzierten. "Wir wollen die Produktion, die Arbeitsplätze ‌bei uns im Land haben, und wir wollen auch Versorgungssicherheit haben."

Warken räumte ⁠ein, dass sie sich einen höheren Bundeszuschuss für die Empfänger von Grundsicherung aus dem Bundeshaushalt gewünscht hätte. Aber man steige nun mit zunächst 250 Millionen Euro im kommenden Jahr ein. Danach werde der Betrag weiter anwachsen - allerdings nicht auf den vollen Kostenausgleich von zwölf Milliarden Euro.

Merz verwies angesichts der schwierigen Abstimmung zwischen CDU, CSU und SPD darauf, dass die Regierung mit ‌der Gesundheitsreform Handlungsfähigkeit bewiesen habe. "Wir können Kompromisse, und wir handeln sie aus, ⁠auch wenn es manchmal zu viel wackelt", sagte er. Das ⁠gehöre in einer Demokratie dazu. Er blicke zuversichtlich auf die weiteren Reformvorhaben, fügte der Kanzler mit Blick auf Vorschläge zur Reform der Pflegeversicherung im Mai und den Vorschlägen zu einer umfassenden Rentenreform im Juni hinzu.

KRITIK AUS LÄNDERN UND WIRTSCHAFT

Scharfe Kritik erntete die Regierung etwa aus Bayern und Nordrhein-Westfalen. "Es ist völlig indiskutabel, dass der Bund seine Zuschüsse zu versicherungsfremden Leistungen um zwei Milliarden Euro kürzt und bei den Beiträgen für Bürgergeldempfänger ein Entgegenkommen lediglich simuliert", kritisierte Bayerns Gesundheitsministerin Judith Gerlach (CSU). "Die Kombination der verschiedenen Maßnahmen wird die wirtschaftliche Not vieler Krankenhäuser weiter verschärfen."

Die stellvertretende nordrhein-westfälische Ministerpräsidentin Mona Neubaur (Grüne) übte ebenfalls scharfe Kritik. "Dass der Bund seine Zuschüsse zur gesetzlichen Krankenversicherung kürzen will, statt versicherungsfremde Leistungen wie die Bürgergeldkosten vollständig zu übernehmen, ist ein klarer Fehler", teilte die Wirtschaftsministerin mit. "Die Folge sind steigende Lohnnebenkosten – für Beschäftigte ⁠wie für Unternehmen."

Auch die Wirtschaftsverbände reagierten negativ: Es fehle weiter der Mut zu echten Strukturreformen, sagte etwa DIHK-Hauptgeschäftsführerin Helena Melnikov. Beitragssenkungen und die damit verbundene dringend notwendige Entlastung seien nicht in Sicht. Eine höhere Beitragsbemessungsgrenze und höhere Abgaben auf Minijobs trieben im Gegenteil die Lohnzusatzkosten weiter nach oben.

(Redigiert von ‌Scot W. Stevenson)