Klingbeil beziffert milliardenschwere Sparvorgaben für Ministerien

Berlin, 29. ⁠Apr (Reuters) - Nach dem Kabinettsbeschluss zu den Haushalts-Eckwerten für 2027 hat Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) die Sparvorgaben für den Bundeshaushalt konkretisiert. Allein im Bereich der Rente müsse ein Betrag von vier Milliarden ‌Euro erbracht werden, sagte der SPD-Co-Chef am Mittwoch in Berlin. Dies sei eine Erwartung an die Ergebnisse der noch ⁠tagenden Rentenkommission. ⁠Das müssten nicht Kürzungen seien, das könne auch eine Erhöhung der Beitragsbemessungsgrenzen sein, die auch Geld brächte.

Das Digitalministerium soll laut Klingbeil über Effizienzmaßnahmen drei Milliarden Euro einsparen. Durch die Gesundheitsreform solle der Bundeszuschuss um zwei Milliarden sinken. Zudem ‌nannte der Finanzminister Einsparvorgaben von einer ‌Milliarde Euro für das Bauministerium und 500 Millionen Euro für das Familienressort. Auf der Einnahmeseite soll die geplante Plastikabgabe 1,4 Milliarden ⁠Euro einbringen, Steuern auf Genussmittel wie Tabak und Alkohol zwei ‌Milliarden und die verschärfte Bekämpfung ⁠von Steuerkriminalität samt Kryptobesteuerung ebenfalls zwei Milliarden Euro.

Beim Abbau von Subventionen und Finanzhilfen sei man bei 300 Millionen Euro. "Ich habe da ein anderes Ambitionsniveau", sagte Klingbeil. Angesichts ‌der Ambitionen anderer, ganze ⁠Steuerreformen aus Subventionsabbau zu finanzieren, "sollten ⁠wir was zwischen 300 Millionen und 30 Milliarden hinbekommen". Eine pauschale Einsparung von einem Prozent über die Ressorts hinweg soll weitere vier Milliarden Euro beitragen.

Für ein Senkung der Stromsteuer für alle sieht Klingbeil 2027 keine Möglichkeit. Wenn er sich die Haushaltszahlen ansehe, "dann fehlt mir ein bisschen die Fantasie, wo die Spielräume herkommen".

(Bericht von Holger Hansen, redigiert ⁠von Elke Ahlswede. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)